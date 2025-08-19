Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi

Pemain Brasil mendominasi top skor Super League 2025-2026 pekan kedua, dengan Dalberto dari Arema FC memimpin dengan 4 gol.

Bisnis.com, JAKARTA - Daftar top skor Super League 2025-2026 pekan kedua didominasi oleh pemain-pemain asal Brasil.

Rangkaian pertandingan pekan kedua Super League 2025-2026 telah berakhir pada Senin (18/8/2025) malam.

Pemain-pemain Brasil mendominasi daftar top skor sementara Super League 2025-2026 hingga pekan kedua.

Pekan ini ditutup dengan parade gol dari 2 pemain Brasil saat Persijap Jepara mengandaskan Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin.

Uilliam Barros mencetak gol untuk Persib, sementara Carlos Franca membawa Persijap unggul lebih dulu.

Uilliam dan Carlos Franca sama-sama mengantongi 2 gol dalam 2 pekan di Super League. Yang menarik, kedua pemain itu baru pertama kali berkarier di Indonesia.

Sementara itu, di puncak daftar top skor Super League 2025-2026 bertengger bomber Arema FC, Dalberto Luan Belo.

Dalberto memainkan musim ketiganya di Indonesia dan sukses mencetak 4 gol dalam 2 laga.

Lesatan hat-trick melawan PSBS Biak dan tambahan 1 gol ke gawang PSIM Yogyakarta menggenapkan koleksi Dalberto.

Dalberto ditempel ketat oleh striker Malut United, David da Silva. Penyerang anyar Malut United itu mengoleksi 3 gol dari 2 laga.

Sementara itu, pilar asing Persija Jakarta, Allano dan Maxwell, turut masuk ke daftar top skor Super League musim ini.

Duo pemain asal Brasil ini sama-sama telah mencatatkan 2 gol dalam musim pertamanya di Liga Indonesia.

Daftar Top Skor Super League