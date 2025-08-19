Bisnis Indonesia Premium
Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi

Pemain Brasil mendominasi top skor Super League 2025-2026 pekan kedua, dengan Dalberto dari Arema FC memimpin dengan 4 gol.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 11:18
Daftar top skor Super League 2025-2026, Dalberto Luan di puncak dengan 4 gol / ILeague.
Daftar top skor Super League 2025-2026, Dalberto Luan di puncak dengan 4 gol / ILeague.
Ringkasan Berita
  • Pemain Brasil mendominasi daftar top skor sementara Super League 2025-2026 dengan Dalberto Luan Belo dari Arema FC memimpin dengan 4 gol.
  • Uilliam Barros dan Carlos Franca, yang baru pertama kali berkarier di Indonesia, masing-masing mencetak 2 gol dalam 2 pekan.
  • Striker Malut United, David da Silva, berada di posisi kedua dengan 3 gol, sementara duo Persija Jakarta, Allano dan Maxwell, juga mencatatkan 2 gol.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Daftar top skor Super League 2025-2026 pekan kedua didominasi oleh pemain-pemain asal Brasil.

Rangkaian pertandingan pekan kedua Super League 2025-2026 telah berakhir pada Senin (18/8/2025) malam.

Pemain-pemain Brasil mendominasi daftar top skor sementara Super League 2025-2026 hingga pekan kedua.

Pekan ini ditutup dengan parade gol dari 2 pemain Brasil saat Persijap Jepara mengandaskan Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin.

Uilliam Barros mencetak gol untuk Persib, sementara Carlos Franca membawa Persijap unggul lebih dulu.

Uilliam dan Carlos Franca sama-sama mengantongi 2 gol dalam 2 pekan di Super League. Yang menarik, kedua pemain itu baru pertama kali berkarier di Indonesia.

Sementara itu, di puncak daftar top skor Super League 2025-2026 bertengger bomber Arema FC, Dalberto Luan Belo.

Dalberto memainkan musim ketiganya di Indonesia dan sukses mencetak 4 gol dalam 2 laga.

Lesatan hat-trick melawan PSBS Biak dan tambahan 1 gol ke gawang PSIM Yogyakarta menggenapkan koleksi Dalberto.

Dalberto ditempel ketat oleh striker Malut United, David da Silva. Penyerang anyar Malut United itu mengoleksi 3 gol dari 2 laga.

Sementara itu, pilar asing Persija Jakarta, Allano dan Maxwell, turut masuk ke daftar top skor Super League musim ini.

Duo pemain asal Brasil ini sama-sama telah mencatatkan 2 gol dalam musim pertamanya di Liga Indonesia.

Daftar Top Skor Super League

  • 4 - Dalberto (Arema FC/Brasil)
  • 3 - David da Silva (Malut United/Brasil)
  • 2 - Allano Lima, Maxwell Lima (Persija Jakarta/Brasil), Carlos Franca (Persijap Jepara/Brasil), Mariano Peralta (Borneo FC/Argentina), Thijmen Goppel (Bali United/Belanda), Uilliam (Persib Bandung/Brasil)
  • 1 - Alexis Messidoro (Dewa United Banten/Argentina), Boris Kopitovic (Bali United/Montenegro)

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

