Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

Timnas Indonesia U17 ditekuk Mali U17 di laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025 pada 18 Agustus, pukul 20.30 WIB, di Stadion Utama Sumatra Utara.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening
Senin, 18 Agustus 2025 | 22:26
Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Mali di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion USU. /Antara
Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Mali di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion USU. /Antara
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA - Tim nasional Indonesia U17 ditekuk timnas Mali U17 di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025.

Bermain di Stadion Utama Sumatra Utara (USU), Senin (18/8/2025) malam pukul 20.30 WIB, timnas Indonesia takluk tipis dari Mali dengan skor 1-2.

Gol Mali dibuat oleh Seydou Dembele dan Zumadio Ballo. Sementara itu, gol Indonesia dibuat oleh Fadli Alberto.

Hasil ini membuat Indonesia gagal menjadi menjadi juara Piala Kemerdekaan 2025 yang berhasil direbut Mali dengan tiga kali kemenangan.

Pertandingan melawan Mali menjadi ujian sesungguhnya timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Dunia U17 Qatar.

Live Hasil Indonesia vs Mali U17, 18 Agustus:

22:25 WIB
Pertandingan Indonesia vs Mali Berakhir

Pertandingan Indonesia vs Mali berakhir dengan skor 1-2. Kemenangan ini membuat timnas Mali merebut gelar juara Piala Kemerdekaan 2025.

22:22 WIB
Menit 93

Ezra Yacob ditarik keluar, Fandi Ahmad masuk.

22:11 WIB
Menit 81

Timnas Indonesia belum bisa keluar dari tekanan pemain Mali. Skor masih 2-1 untuk keunggulan Mali. Barisan pertahanan Indonesia tampil solid di babak kedua.

22:01 WIB
Menit 72

Timnas Indonesia melakukan build up serangan cepat namun Timoko Berthe melanggar Zabahy Goly yang berbuah kartu kuning.

21:55 WIB
Menit 67

Kiper Dafa nyaris melakukan blunder fatal setelah bola operannya diambil Bomba. Beruntung bola chip Bomba melenceng dari gawang Indonesia.

21:52 WIB
Menit 63

Timnas Mali U17 terus mengurung pertahanan Indonesia mencari gol ketiga di pertandingan ini. Barisan pertahanan Indonesia tampil solid di laga ini.

21:44 WIB
Menit 55

Muhammad Romadhona, Rafi Rasyid, dan Zahaby Gholy dimasukkan coach Nova Arianto.

21:43 WIB
Menit 55

Timnas Mali mulai melakukan umpan-umpan silang ke jantung pertahanan Indonesia memanfaatkan tinggi badan dari Bomba. 

Pada menit 50 Bomba sempat mencetak gol namun wasit sudah terlebih dahulu meniup pluit tanda ada pelanggaran.

21:35 WIB
Babak Kedua Dimulai

Babak kedua dimulai, timnas Mali kembali menyerang pertahanan Indonesia.

21:18 WIB
Babak Pertama Selesai

Babak pertama Indonesia vs Mali U17 selesai. Timnas Indonesia bisa mengimbangi permainan Mali, meski harus ada perbaikan di paruh kedua.

21:08 WIB
Menit 37

Golllll. Timnas Indonesia berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 setelah Fadli Alberto menyundul bola memanfaatkan lemparan ke dalam Al Gazani.

21:04 WIB
Menit 33

Timnas Mali kembali menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat tendangan keras kaki kiri Seydo Dembele dari luar kotak penalti. Luar biasa tendangan keras dari Dembele.

20:53 WIB
Menit 22

Timnas Mali berhasil unggul 1-0 berkat gol Zumadio Ballo lewat sundulan yang sempat membentur tiang terlebih dahulu. Catatan khusus untuk Bomba yang mengirim crossing dengan sangat apik.

20:43 WIB
Menit 13

Tendangan keras pemain Mali, Ballo, menyamping tipis dari gawang Indonesia.

20:41 WIB
Menit 9

Putu Panji mendapat peluang, namun sundulannya memanfaatkan tendangan bebas Evandra bisa ditangkap kiper Mali.

20:37 WIB
Menit 6

Timnas Indonesia nyaris kebobolan, namun kiper Dafa bisa menepis sundulan Ballo.

20:36 WIB
Menit 5

Pertandingan kedua tim di menit-menit awal masih berimbang. Timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi permainan cepat Mali di awal laga.

20:31 WIB
Pertandingan Dimulai

Pertandingan Indonesia vs Mali dimulai. Timnas Indonesia U17 memakai jersei putih-putih. Sementara Mali memakai seragam hijau-kuning.

20:03 WIB
Susunan Pemain Timnas Mali U17

Timnas Mali U17:

16 Sinaba, 2 Kone, 8 Konate, 21 Konare, 4 Berthe, 5 Siriki, 3 Diakite, 17 Traore, 10 Dembele, 9 Bomba, 11 Ballo

Coach: Adama Diefla Diallo

19:57 WIB
Susunan Pemain Indonesia U17

Timnas Indonesia U17:

Dafa, Putu Panji, Mathew Baker, Al Gazani, Eizar, Fabio, Evandra, Nazriel Alfaro, Alberto, Dimas Adi, Mierza

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

