Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Tim nasional Indonesia U17 ditekuk timnas Mali U17 di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025.
Bermain di Stadion Utama Sumatra Utara (USU), Senin (18/8/2025) malam pukul 20.30 WIB, timnas Indonesia takluk tipis dari Mali dengan skor 1-2.
Gol Mali dibuat oleh Seydou Dembele dan Zumadio Ballo. Sementara itu, gol Indonesia dibuat oleh Fadli Alberto.
Hasil ini membuat Indonesia gagal menjadi menjadi juara Piala Kemerdekaan 2025 yang berhasil direbut Mali dengan tiga kali kemenangan.
Pertandingan melawan Mali menjadi ujian sesungguhnya timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Dunia U17 Qatar.
Live Hasil Indonesia vs Mali U17, 18 Agustus:
Pertandingan Indonesia vs Mali berakhir dengan skor 1-2. Kemenangan ini membuat timnas Mali merebut gelar juara Piala Kemerdekaan 2025.
Ezra Yacob ditarik keluar, Fandi Ahmad masuk.
Timnas Indonesia belum bisa keluar dari tekanan pemain Mali. Skor masih 2-1 untuk keunggulan Mali. Barisan pertahanan Indonesia tampil solid di babak kedua.
Timnas Indonesia melakukan build up serangan cepat namun Timoko Berthe melanggar Zabahy Goly yang berbuah kartu kuning.
Kiper Dafa nyaris melakukan blunder fatal setelah bola operannya diambil Bomba. Beruntung bola chip Bomba melenceng dari gawang Indonesia.
Timnas Mali U17 terus mengurung pertahanan Indonesia mencari gol ketiga di pertandingan ini. Barisan pertahanan Indonesia tampil solid di laga ini.
Muhammad Romadhona, Rafi Rasyid, dan Zahaby Gholy dimasukkan coach Nova Arianto.
Timnas Mali mulai melakukan umpan-umpan silang ke jantung pertahanan Indonesia memanfaatkan tinggi badan dari Bomba.
Pada menit 50 Bomba sempat mencetak gol namun wasit sudah terlebih dahulu meniup pluit tanda ada pelanggaran.
Babak kedua dimulai, timnas Mali kembali menyerang pertahanan Indonesia.
Babak pertama Indonesia vs Mali U17 selesai. Timnas Indonesia bisa mengimbangi permainan Mali, meski harus ada perbaikan di paruh kedua.
Golllll. Timnas Indonesia berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 setelah Fadli Alberto menyundul bola memanfaatkan lemparan ke dalam Al Gazani.
Timnas Mali kembali menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat tendangan keras kaki kiri Seydo Dembele dari luar kotak penalti. Luar biasa tendangan keras dari Dembele.
Timnas Mali berhasil unggul 1-0 berkat gol Zumadio Ballo lewat sundulan yang sempat membentur tiang terlebih dahulu. Catatan khusus untuk Bomba yang mengirim crossing dengan sangat apik.
Tendangan keras pemain Mali, Ballo, menyamping tipis dari gawang Indonesia.
Putu Panji mendapat peluang, namun sundulannya memanfaatkan tendangan bebas Evandra bisa ditangkap kiper Mali.
Timnas Indonesia nyaris kebobolan, namun kiper Dafa bisa menepis sundulan Ballo.
Pertandingan kedua tim di menit-menit awal masih berimbang. Timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi permainan cepat Mali di awal laga.
Pertandingan Indonesia vs Mali dimulai. Timnas Indonesia U17 memakai jersei putih-putih. Sementara Mali memakai seragam hijau-kuning.
Timnas Mali U17:
16 Sinaba, 2 Kone, 8 Konate, 21 Konare, 4 Berthe, 5 Siriki, 3 Diakite, 17 Traore, 10 Dembele, 9 Bomba, 11 Ballo
Coach: Adama Diefla Diallo
Timnas Indonesia U17:
Dafa, Putu Panji, Mathew Baker, Al Gazani, Eizar, Fabio, Evandra, Nazriel Alfaro, Alberto, Dimas Adi, Mierza