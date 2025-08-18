Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

Timnas Indonesia U17 ditekuk Mali U17 di laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025 pada 18 Agustus, pukul 20.30 WIB, di Stadion Utama Sumatra Utara.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim nasional Indonesia U17 ditekuk timnas Mali U17 di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan 2025.

Bermain di Stadion Utama Sumatra Utara (USU), Senin (18/8/2025) malam pukul 20.30 WIB, timnas Indonesia takluk tipis dari Mali dengan skor 1-2.

Gol Mali dibuat oleh Seydou Dembele dan Zumadio Ballo. Sementara itu, gol Indonesia dibuat oleh Fadli Alberto.

Hasil ini membuat Indonesia gagal menjadi menjadi juara Piala Kemerdekaan 2025 yang berhasil direbut Mali dengan tiga kali kemenangan.

Pertandingan melawan Mali menjadi ujian sesungguhnya timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Dunia U17 Qatar.

