Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Persijap vs Persib dalam lanjutan Super League 2025-2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 08:57
Share
Prediksi skor Persijap vs Persib dalam lanjutan Super League 2025-2026 / ILeague
Prediksi skor Persijap vs Persib dalam lanjutan Super League 2025-2026 / ILeague
Ringkasan Berita
  • Persib Bandung diunggulkan untuk menang melawan Persijap Jepara dalam lanjutan Super League 2025-2026, berdasarkan performa dan rekor pertemuan sebelumnya.
  • Persijap Jepara, yang baru promosi ke kasta tertinggi, berhasil menahan imbang PSM Makassar 1-1 di pekan pertama, sementara Persib mencatat dua kemenangan beruntun.
  • Prediksi susunan pemain menunjukkan Persijap menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan Persib memakai formasi 4-2-3-1, dengan Persib lebih dominan dalam lima pertemuan terakhir.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Persijap Jepara vs Persib Bandung digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Persib menang.

Persijap Jepara menghadapi Persib Bandung dalam pekan kedua Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8/2025) malam.

Persijap yang kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia langsung menuai hasil positif di Super League.

Laskar Kalinyamat menahan imbang tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-1 pada pekan pertama, Jumat (8/8/2025).

Carlos Franca mencetak gol penyeimbang bagi Persijap pada menit 90+9, sekaligus menghindarkan dari kekalahan.

Di sisi lain Persib menorehkan hasil yang lebih meyakinkan. Juara Liga 1 musim lalu itu mengemas 2 kemenangan beruntun di berbagai ajang.

Baca Juga

Persib menang 2-0 atas Semen Padang di Super League dan membekuk wakil Filipina Manila Digger dengan skor 2-1 di AFC Challenge 2.

Bekal kemenangan beruntun itu membuat kepercayaan diri para pemain Persib meningkat jelang kunjungan ke markas Persijap.

Soal rekor pertemuan, Persib lebih mendominasi dalam 5 pertandingan terakhir melawan Persijap.

Maung Bandung mampu mendulang 3 kemenangan dalam periode itu, termasuk kemenangan telak 5-0 pada 2014. Adapun 2 laga lainnya berakhir imbang.

Hanya saja, pertemuan kedua tim terjadi sudah cukup lama lantaran Persijap baru promosi ke kasta tertinggi musim ini.

Prediksi Susunan Pemain Persijap vs Persib

Persijap (4-3-3): Rodrigo Moura; Rahmat Hidayat, Diogo Brito, Douglas Cruz, Frank Sokoy; Wahyudi Hamisi, Elvis Sakyi, Alexis Gomez; Indra Arya, Abdallah Sudi, Carlos Franca.

Pelatih: Mario Lemos

Persib (4-2-3-1): Teja Paku Alam; Kakang Rudianto, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Frans Putros; Marc Klok, Luciano Guaycochea; Saddil Ramdani, William Moreira, Beckham Putra; Ramon Tanque.

Pelatih: Bojan Hodak

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025
Premium
28 menit yang lalu

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI
Premium
1 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Malut United vs Bali United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Malut United vs Bali United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Semen Padang vs Dewa United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Semen Padang vs Dewa United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Arsenal Tekuk MU di Old Trafford, Arteta: Ini Hasil Luar Biasa
Liga Inggris
19 menit yang lalu

Arsenal Tekuk MU di Old Trafford, Arteta: Ini Hasil Luar Biasa

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Indonesia
45 menit yang lalu

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Link Live Streaming PSBS vs Borneo, Klik di Sini!
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Link Live Streaming PSBS vs Borneo, Klik di Sini!

Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull
Aneka Sport
4 jam yang lalu

Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

4

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

5

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

4

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

5

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain