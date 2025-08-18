Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Persijap Jepara vs Persib Bandung digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Persib menang.

Persijap Jepara menghadapi Persib Bandung dalam pekan kedua Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8/2025) malam.

Persijap yang kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia langsung menuai hasil positif di Super League.

Laskar Kalinyamat menahan imbang tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-1 pada pekan pertama, Jumat (8/8/2025).

Carlos Franca mencetak gol penyeimbang bagi Persijap pada menit 90+9, sekaligus menghindarkan dari kekalahan.

Di sisi lain Persib menorehkan hasil yang lebih meyakinkan. Juara Liga 1 musim lalu itu mengemas 2 kemenangan beruntun di berbagai ajang.

Persib menang 2-0 atas Semen Padang di Super League dan membekuk wakil Filipina Manila Digger dengan skor 2-1 di AFC Challenge 2.

Bekal kemenangan beruntun itu membuat kepercayaan diri para pemain Persib meningkat jelang kunjungan ke markas Persijap.

Soal rekor pertemuan, Persib lebih mendominasi dalam 5 pertandingan terakhir melawan Persijap.

Maung Bandung mampu mendulang 3 kemenangan dalam periode itu, termasuk kemenangan telak 5-0 pada 2014. Adapun 2 laga lainnya berakhir imbang.

Hanya saja, pertemuan kedua tim terjadi sudah cukup lama lantaran Persijap baru promosi ke kasta tertinggi musim ini.

Prediksi Susunan Pemain Persijap vs Persib

Persijap (4-3-3): Rodrigo Moura; Rahmat Hidayat, Diogo Brito, Douglas Cruz, Frank Sokoy; Wahyudi Hamisi, Elvis Sakyi, Alexis Gomez; Indra Arya, Abdallah Sudi, Carlos Franca.

Pelatih: Mario Lemos

Persib (4-2-3-1): Teja Paku Alam; Kakang Rudianto, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Frans Putros; Marc Klok, Luciano Guaycochea; Saddil Ramdani, William Moreira, Beckham Putra; Ramon Tanque.

Pelatih: Bojan Hodak