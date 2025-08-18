Bisnis Indonesia Premium
Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull

Marc Marquez menangi MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring, pecahkan kutukan, dan pimpin klasemen dengan 418 poin. Ducati Lenovo unggul di klasemen tim.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti
Senin, 18 Agustus 2025 | 09:37
Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez /REUTERS-Athit Perawongmetha
Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez /REUTERS-Athit Perawongmetha
Ringkasan Berita
  • Marc Marquez memenangkan MotoGP Austria 2025 di Sirkuit Red Bull Ring, mengakhiri kutukan setelah gagal dalam 7 balapan sebelumnya di sirkuit tersebut.
  • Kemenangan ini memperkuat posisi Marquez di puncak klasemen pembalap MotoGP dengan 418 poin, unggul 142 poin dari Alex Marquez.
  • Ducati Lenovo memimpin klasemen tim konstruktor dengan 639 poin, dan Marquez bersiap menghadapi balapan berikutnya di Sirkuit Balaton, Hungaria.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez memenangi balapan di MotoGP Austria 2025 dan menjadi gelar pertamanya di Sirkuit Red Bull Ring.

Marc Marquez menjadi juara MotoGP Austria 2025 dalam balapan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8/2025) malam.

Marquez menyebut kemenangan di MotoGP Austria 2025 terasa istimewa. Pasalnya, dia berhasil memecahkan "kutukan" saat balapan di Sirkuit Red Bull.

Dalam 7 balapan sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu selalu gagal menjadi juara. Kali ini bersama Ducati Lenovo Team Marquez tampil impresif.

The Baby Alien menyalip Marco Bezzecchi pada lap ke-20 dan mempertahankan posisi terdepan dari ancaman Fermin Aldeguer hingga melintasi garis finis.

"Saya sangat ingin menang di sini. Saat ditanya pada Kamis lalu tentang target, saya bilang dengan motor merah (Ducati) tujuannya adalah kemenangan, karena ini motor yang sering mengalahkan saya di trek ini," ucap Marc Marquez dalam laman resmi Ducati.

Menurutnya, persaingan antara Bezzecchi, Bagnaia, dan Aldeguer membuat balapan berlangsung sengit hingga akhir.

Dia pun mengaku puas bisa melewati tantangan ini dan finis terdepan di MotoGP Austria 2025.

"Kami sudah tahu bahwa Fermin adalah salah satu yang paling baik dalam menjaga ban. Ketika melihat namanya di papan pit, saya tahu harus kembali menekan, dan kami finis dengan ritme yang bagus," ucapnya.

Dengan kemenangan di Spielberg, Marquez mengukuhkan posisi di puncak klasemen pembalap MotoGP dengan 418 poin.

Marc Marquez unggul 142 poin dari rival terdekat yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez.

Ducati Lenovo juga masih memimpin klasemen tim konstruktor dengan torehan 639 poin berkat kemenangan Marquez ini.

"Kami sedang melakukan pekerjaan besar, dan sekarang Balaton menanti kami,” kata Marquez.

Selanjutnya, Marquez dan pembalap MotoGP lainnya akan melakoni balapan di Sirkuit Balaton yang menjalani debut dalam MotoGP Hungaria pada 22-24 Agustus.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

