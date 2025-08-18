Link Live Streaming PSBS vs Borneo, Klik di Sini!

Tonton live streaming PSBS vs Borneo pada 18 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB di Vidio.com. Borneo unggul di klasemen, prediksi laga menarik.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah link live streaming PSBS vs Borneo yang akan dihelat pada Senin 18 Agustus 2025.

Pertandingan tersebut akan disiarkan langsung pada pukul 15.30 sore WIB.

Secara klasemen, Borneo lebih unggul dibandingkan PSBS. Borneo saat ini berada di klasemen 7 sedangkan PSBS Biak terjerembab di klasemen 16.

Tuan rumah PSBS sedang dalam tren negatif setelah menelan kekalahan 1-4 dari Arema F pada pekan pertama Super League 2025-2026, Senin (11/8/2025).

Kekalahan itu membuat Badai Pasifik terpuruk di posisi ke-16 klasemen Super League pekan pertama.

Di sisi lain, Borneo FC punya modal lebih positif dibandingkan PSBS. Oleh sebab itu, pertandingan diprediksi akan berjalan menarik.

Link Live Streaming PSBS vs Borneo di Vidio.com: https://www.vidio.com/live/19385-bri-super-league?schedule_id=4503849

Prediksi Susunan Pemain PSBS vs Borneo FC

PSBS Biak (4-4-2): Aldo Geraldo Manuel Monteiro; Nurhidayat Haji Haris, Kevin Lopez, Sandro Embalo, Lucky Octavianto; Andre Oktaviansyah, Claudio Lucas Morasi Ferreira dos Santos, Damianus Adiman Putra, Eduardo Barbosa; Heri Susanto, Mohcine Hassan Nader.

Pelatih: Divaldo Alves

Borneo FC (4-3-3): Nadeo Argawinata; Fajar Fathur Rachman, Komang Teguh, Christophe Nduwarugira, Westherley Garcia Nogueira; Kei Hirose, Dwiky Hardiansyah, Juan Felipe Villa Ruiz; Mariano Peralta, Maicon de Souza, Douglas Coutinho.

Pelatih: Fabio Lefundes

Head to Head PSBS vs Borneo FC

6/3/2025: PSBS 1-0 Borneo FC

25/10/2024: Borneo FC 3-0 PSBS