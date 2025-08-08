Bojan Hodak Akui Chemistry Skuad Maung Bandung Menguat Jelang Liga dan ACL 2

Bisnis.com, BANDUNG-- Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak optimistis menatap Super League dan babak play-off AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Pelatih asal Kroasia ini memastikan anak asuhnya sudah memiliki kedekatan satu sama lain dan terus menunjukkan perkembangan positif di setiap lini.

Hal tersebut diyakini Hodak sebagai modal yang sangat baik untuk Marc Klok dan kawan-kawan dalam mengarungi terjalnya jalan kompetisi.

"Chemistry tim kami terus terjalin lebih baik setiap harinya. Sesama pemain kini sudah saling memahami dan itu tentunya bagus," kata pelatih yang telah membawa Persib meraih gelar juara Liga 1 2023/24 dan 2024/25 ini.

Hodak pun mengusung target kemenangan pada laga pembuka Super League kontra Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 9 Agustus 2025 mendatang. Menurutnya, hasil positif di laga pembuka akan sangat menentukan tingkat kepercayaan diri skuadnya dalam menjalani laga berikutnya.

"Yang terpenting bagi kami sekarang adalah untuk memenangi pertandingan. Karena dengan itu, kekompakan dan kebersamaan akan terus semakin membaik," tuntasnya.