Bojan Hodak Akui Chemistry Skuad Maung Bandung Menguat Jelang Liga dan ACL 2

Pelatih Persib, Bojan Hodak, optimistis jelang Super League dan ACL 2, berkat chemistry tim yang kuat. Target kemenangan di laga pembuka kontra Semen Padang.
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 07:06
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak/Persib
Ringkasan Berita
  • Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, optimistis menghadapi Super League dan babak play-off AFC Champions League Two 2025/26 dengan perkembangan positif dalam tim.
  • Hodak menekankan pentingnya chemistry yang kuat di antara pemain sebagai modal utama menghadapi kompetisi yang menantang.
  • Target kemenangan pada laga pembuka melawan Semen Padang di Stadion GBLA diharapkan meningkatkan kepercayaan diri dan kekompakan tim.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak optimistis menatap Super League dan babak play-off AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. 

Pelatih asal Kroasia ini memastikan anak asuhnya sudah memiliki kedekatan satu sama lain dan terus menunjukkan perkembangan positif di setiap lini.

Hal tersebut diyakini Hodak sebagai modal yang sangat baik untuk Marc Klok dan kawan-kawan  dalam mengarungi terjalnya jalan kompetisi.

"Chemistry tim kami terus terjalin lebih baik setiap harinya. Sesama pemain kini sudah saling memahami dan itu tentunya bagus," kata pelatih yang telah membawa Persib meraih gelar juara Liga 1 2023/24 dan 2024/25 ini.

Hodak pun mengusung target kemenangan pada laga pembuka Super League kontra Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 9 Agustus 2025 mendatang. Menurutnya, hasil positif di laga pembuka akan sangat menentukan tingkat kepercayaan diri skuadnya dalam menjalani laga berikutnya.

"Yang terpenting bagi kami sekarang adalah untuk memenangi pertandingan. Karena dengan itu, kekompakan dan kebersamaan akan terus semakin membaik," tuntasnya.

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Restu Wahyuning Asih

