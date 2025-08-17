Bisnis Indonesia Premium
Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

Dua pembalap BK8 Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, siap bersaing di MotoGP Austria 2025. Saksikan live streamingnya di Vidio pada 17 Agustus.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 18:45
Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus /REUTERS-Athit Perawongmetha
Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus /REUTERS-Athit Perawongmetha

Bisnis.com, JAKARTA - Dua pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, membidik podium pada balapan utama MotoGP Austria 2025 di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu malam WIB.

Kepercayaan diri mereka meningkat setelah sehari sebelumnya meraih hasil apik pada sprint race. Alex Marquez finis di posisi kedua, sementara Aldeguer menempati peringkat keenam.

"Sayang sekali saya melakukan kesalahan saat keluar tikungan kedua sehingga kehilangan peluang menyalip Marc (Marquez). Namun sembilan poin ini sangat penting bagi kami," kata Alex melalui keterangan resmi tim.

Sementara itu, Aldeguer mengatakan finis keenam sudah menjadi modal positif untuk menghadapi balapan utama.

"Jika bisa melakukan start lebih baik, podium bisa jadi target realistis," ujar pembalap bernomor 54 itu.

Dalam balapan sprint, kemarin kedua pembalap menunjukkan performa yang impresif. Sprint ini menjadi ajang pembuktian kecepatan dan strategi balap yang matang dari mereka.

Tambahan poin dari sprint tersebut menguatkan posisi Alex pada klasemen sementara dengan 270 poin di urutan kedua, sementara Aldeguer berada di peringkat ke-10 dengan 101 poin.

Balapan MotoGP Austria 2025 bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio.

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus:

https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4496727

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa
Sportainment
5 jam yang lalu

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus
Aneka Sport
6 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025
Aneka Sport
12 jam yang lalu

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah
Liga Inggris
12 jam yang lalu

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire
Aneka Sport
13 jam yang lalu

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire

