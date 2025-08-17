Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

Marc Marquez dan Valentino Rossi tak saling sapa saat bertemu di pit lane MotoGP Austria 2025, mengingatkan perseteruan lama mereka di MotoGP Argentina 2015.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez tak menyapa legenda MotoGP Valentino Rossi ketika keduanya bersilangan jalan di pit lane dalam agenda MotoGP Austria 2025.

Viral video yang menunjukkan Marc Marquez dan Valentino Rossi bertemu jelang Sprint Race MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Sabtu (16/8/2025).

Dalam video itu terlihat Marquez yang berjalan menyusuri pit lane berpapasan dengan Valentino Rossi yang mengurus tim Pertamina Enduro VR46.

Namun pertemuan itu tak berlangsung hangat lantaran Marquez dan Rossi tak saling tegur sapa apalagi jabat tangan.

Pembalap asal Spanyol itu terlihat jalan agak menunduk sedangkan Rossi melihat ke arah lain yang berseberangan dengan Marquez.

Pertemuan kedua sosok itu memang tak terelakkan karena garasi tim Ducati Lenovo dan VR46 bersebelahan.

Hanya saja, momen dingin antara Marquez dan Rossi mengungkit luka lama ketika keduanya berseteru pada MotoGP Argentina 2015.

Hingga kini, pembalap beralias The Baby Alien itu masih kerap dicemooh oleh pendukung Rossi saat tampil di Italia.

Bahkan, saat menang di MotoGP Italia 2025 pada Juni lalu, Marquez disoraki oleh penonton kendati membela tim Ducati yang notabene berasal dari Negeri Pizza.

Sementara itu, Marquez mengklarifikasi bahwa dirinya tak menyapa Rossi lantaran tak melihat kehadiran pria asal Italia itu.

"Tidak, saya tidak melihatnya, sumpah! Saya fokus dengan kesibukan saya sendiri dan pastinya melihat ke bawah karena memikirkan balapannya," ucap Marquez dilansir dari GPOne.

Pembalap 32 tahun itu pun mengaku sempat melihat Rossi dari kejauhan. Dia juga memberikan pujian kepada mantan pembalap beralias The Doctor itu.

"Saya melihatnya beberapa kali ketika dia mondar-mandir di sirkuit dan dia ada di barisan start karena dengan topi warna kuning, kalian bisa mengenalinya dengan mudah. Kehadiran Valentino adalah sebuah kebahagiaan bagi penggemar dan dunia motor karena dia berkomitmen untuk mendukung timnya," ujarnya.

Terlepas dari kontroversi itu, Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Austria 2025 setelah menyalip adik kandungnya, Alex Marquez.