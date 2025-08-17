Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026, Arsenal unggul dalam 6 pertemuan terakhir. MU dominan dalam sejarah, tapi kejayaan kini milik Arsenal.

Bisnis.com, JAKARTA - Big match sengit tersaji pada pekan pertama Liga Inggris 2025-2026 yang mempertemukan Manchester United vs Arsenal. Head to head sepanjang sejarah dipegang oleh Manchester United.

Manchester United akan menghadapi Arsenal dalam pekan pertama Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Old Trafford, Minggu (17/8/2025) malam.

Duel ini pertemuan menarik dalam pembukaan Liga Inggris 2025-2026. Kedua tim sama-sama ingin memperbaiki catatan musim lalu.

Manchester United musim lalu finis di posisi ke-15, sedangkan Arsenal menjadi runner-up untuk 3 musim secara beruntun.

Kedua tim juga sama-sama memperkuat lini serang. Manchester United mendatangkan Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha.

Arsenal, di sisi lain, memenangi perburuan striker paling subur di 5 liga top Eropa musim lalu, Viktor Gyokeres, dari Sporting CP.

Ini adalah pertandingan ke-244 sepanjang sejarah antara Manchester United dan Arsenal. Pertemuan terjadi pada 1894, saat itu kedua tim bermain imbang 3-3.

Manchester United lebih unggul dalam rekor pertemuan, dengan memenangi 102 laga, imbang 51 pertandingan, dan Arsenal menang dalam 90 partai.

Kendati begitu, kejayaan Manchester United cuma cerita masa lalu. Sebab, dalam 6 pertemuan terakhir The Gunners tak terkalahkan.

Arsenal membungkus 4 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 6 bentrokan terakhir kontra The Red Devils.

Khusus di Old Trafford, Arsenal 1 kali menang dan 1 kali imbang dalam 2 pertemuan terakhir.

Wayne Rooney menjadi pencetak gol terbanyak dalam laga Manchester United vs Arsenal dengan 12 gol. Disusul David Herd yang pernah membela kedua tim dengan torehan 11 gol.

Banyak momen unik yang terjadi pada laga Manchester United vs Arsenal. Yang paling berkesan adalah skor 8-2 untuk kemenangan Manchester United di Old Trafford pada 2011.

Selain itu, banyak gol ikonik yang tercipta seperti lesatan Sylvain Wiltord pada 2002 dan momen pertikaian Roy Keane dan Patrick Vieira di lorong ruang ganti.

Berikut head to head Manchester United vs Arsenal: