Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

PSM Makassar akan menghadapi Persijap Jepara di BRI Super League 2025/26 pada 8 Agustus di Stadion BJ Habibie. Saksikan live streaming di Vidio.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 18:47
Ilustrasi-Sepak Bola. Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola. Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - PSM Makassar sesaat lagi akan bertanding melawan Persijap Jepara pada pekan pertama BRI Super League 2025/26 di Stadion BJ Habibie Parepare, Jumat (8/8) malam.

PSM tetap waspada meski mempunyai modal bagus dengan rekor selalu menang pada laga perdana di kandang. PSM Makassar sejak tahun 2017 tidak pernah kalah setiap menghadapi laga perdana di hadapan suporternya.

Setidaknya, ada lima kemenangan dan tujuh kali imbang pada pekan pertama dari edisi 2017 hingga musim 2024/25. 

Kali ini, Pasukan Ramang akan ditantang Persijap Jepara dalam laga 

PSM Makassar akan mewaspadai Persijap yang mempunyai sebagai tim promosi. “Kami tidak boleh menganggapnya sebagai keuntungan. Meski tim promosi, tapi mereka punya persiapan yang bagus,” tegas Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares.

Tak hanya faktor motivasi dan persiapan yang bagus. Materi skuat Persijap juga menjadi faktor lain yang menurut Tavares membuat PSM wajib waspada.

“Mereka memiliki banyak pemain berkualitas, baik lokal maupun asing. Pemain lokalnya juga sudah memiliki banyak pengalaman di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia,” lanjutnya.

Tavares pun berharap dukungan penuh suporter Tim Ayam Jantan dari Timur pada laga menghadapi Persijap malam nanti. Karena sudah pasti kemenangan pada laga perdana di kandang akan menjadi start positif untuk juara BRI Liga 1 2022/23 ini. “Dukungan suporter sangat fundamental dan akan jadi pembeda,” demikian Tavares.

Sementara itu di kubu Persijap Jepara yang dilatih pelatih anyar asal Portugal, Mario Lemos juga bersiap dengan antusias untuk menjalani laga debutnya di Indonesia.

Laga nanti memang punya arti istimewa bagi Persijap yang setelah 11 tahun absen dari kasta tertinggi Indonesia dan akhirnya bisa kembali bersaing di level elite.

Tak heran laga nanti juga disebut banyak pihak sebagai ujian mentalitas bagi Persijap yang berstatus sebagai pendatang baru.

“Kita sudah siap untuk pertandingan pertama. Sama halnya dengan PSM, mayoritas pemain kita adalah pemain muda. Kita pikirkan cara bermain Persijap. Walau lawan punya kemampuannya yang berbeda-beda, namun kita tetap fokus ke tim kita dulu, bagaimana cara kita main,” kata pelatih kepala Persijap, Mario Lemos.

Pertandingan PSM Vs Persijap bisa disaksikan via live streaming di Vidio.

Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19353-bri-super-league?schedule_id=4485243

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior

