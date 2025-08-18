Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud

Ketum PSSI Erick Thohir tegaskan lagu kebangsaan seperti "Tanah Airku" sudah domain publik, mendukung hak cipta, dan rencana hormati keluarga Ibu Sud.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 18:21
Share
Suporter Timnas Indonesia / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana.
Suporter Timnas Indonesia / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan komitmen federasi untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait perlindungan hak cipta dan penggunaan lagu, khususnya dalam pertandingan tim nasional.

Pernyataan itu disampaikan Erick usai berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Senin.

“Dalam bernegara, semua ada aturannya. Saat berdiskusi dengan Pak Menteri Hukum, saya tegaskan PSSI mendukung penuh kebijakan pemerintah. Beliau juga menyampaikan bahwa lagu-lagu kebangsaan jelas sudah menjadi domain publik, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi,” ujar Erick, dikutip dari keterangan tertulis.

Erick menekankan koordinasi tersebut penting agar sepak bola nasional berjalan sejalan dengan regulasi sekaligus menghargai karya para musisi. Menurut dia, lagu-lagu kebangsaan sudah menjadi domain publik sehingga tidak menimbulkan sengketa.

“Contohnya, saat PSSI berkolaborasi dengan God Bless membawakan lagu Rumah Kita. Itu semua dilakukan dengan proses yang jelas, kami libatkan langsung pemilik karya. Karena saya percaya, para pencipta lagu harus mendapatkan apresiasi yang layak,” tutur Erick.

Ketua PSSI itu juga menyebut rencana bertemu keluarga almarhumah Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, untuk memberikan penghormatan atas karya yang kerap dinyanyikan suporter maupun pemain timnas.

Baca Juga

"Insya Allah beberapa saat ke depan kami bersama Menteri Hukum akan menemui keluarga Ibu Sud. Kita ingin memberikan penghormatan atas karya beliau yang begitu abadi, sekaligus mengingatkan bahwa para pahlawan pencipta lagu juga punya kontribusi besar yang tidak boleh dilupakan,” tegas sosok yang juga merupakan Menteri BUMN itu.

Menurut Erick, penggunaan lagu kebangsaan maupun lagu perjuangan di stadion tidak hanya menghadirkan euforia, tetapi juga memperkuat rasa persatuan. Namun, jika melibatkan lagu komersial, PSSI akan tetap menghormati hak cipta dan prosedur yang berlaku.

“Ketika pemain menyanyikan Tanah Airku di lapangan, euforianya luar biasa. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Lagu-lagu seperti ini bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi pemersatu bangsa. Karena itu, mekanisme penggunaannya harus kita jalani secara benar dan proporsional,” pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
17 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
47 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Indonesia vs Mali U17 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Indonesia vs Mali U17 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Borussia Monchengladbach Ungkap Kondisi Cedera Kevin Diks

Borussia Monchengladbach Ungkap Kondisi Cedera Kevin Diks

Erick: PSSI Dukung Perlindungan Hak Cipta Lagu Nasional

Erick: PSSI Dukung Perlindungan Hak Cipta Lagu Nasional

Ketum PSSI Kenang Perjuangan IGK Manila Bawa Timnas Raih Emas Sea Games 1991

Ketum PSSI Kenang Perjuangan IGK Manila Bawa Timnas Raih Emas Sea Games 1991

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia Lakoni 2 Uji Coba Jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

Kandidat Apparel Mengerucut, Siapa Pemegang Jersei Timnas Indonesia?

Kandidat Apparel Mengerucut, Siapa Pemegang Jersei Timnas Indonesia?

Erick Thohir Jawab Spekulasi Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia di Sea Games

Erick Thohir Jawab Spekulasi Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia di Sea Games

Erick Thohir Soal Hokky Caraka, Kritik Boleh Asal Jangan Membully

Erick Thohir Soal Hokky Caraka, Kritik Boleh Asal Jangan Membully

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini
Bola Indonesia
8 menit yang lalu

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Blunder Bayindir Bikin MU Kalah dari Arsenal, Amorim Bakal Cari Kiper Baru?
Liga Inggris
18 menit yang lalu

Blunder Bayindir Bikin MU Kalah dari Arsenal, Amorim Bakal Cari Kiper Baru?

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud
Sportainment
25 menit yang lalu

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia
Bola Dunia
51 menit yang lalu

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1