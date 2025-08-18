Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Uzbekistan U17 unggul 3-1 atas Tajikistan U17 di babak pertama Piala Kemerdekaan 2025, dengan gol dari Uktamboev dan dua gol Ravshanbekov.

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Uzbekistan U17 berhasil unggul telak di babak pertama melawan timnas Tajikistan U17 dalam laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025.

Bertanding di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8/2025) malam, timnas Uzbekistan unggul 3-1 atas Tajikistan.

Timnas Uzbekistan yang sudah menelan dua kekalahan unggul terlebih dahulu pada menit ketujuh lewat Jakhongirmirzo Uktamboev.

Timnas Tajikistan yang tidak ingin malu, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 10 menit kemudian lewat Bragimzoda Abdullo.

Tidak berselang berapa lama, Uzbekistan kembali unggul 2-1 setelah Akhrorbek Ravshanbekov di menit 26 merobek gawang Tajikistan.

Ravshanbekov mencetak brace di pertandingan ini setelah mencetak gol keduanya pada menit 34. Skor ini bertahan hingga pertandingan usai.

Hasil sementara ini membuat timnas Uzbekistan U17 naik ke peringkat tiga dengan tiga poin. Sementara Tajikistan ada di posisi buncit dengan satu poin.