Link Live Streaming Uzbekistan vs Tajikistan 18 Agustus dari Stadion Utama

Saksikan pertandingan Uzbekistan vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025 pada 18 Agustus di Stadion Utama Sumatra Utara melalui live streaming di Youtube PSSI TV.

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Uzbekistan akan bertanding melawan Timnas Tajikistan dalam laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8/2025).

Timnas Tajikistan baru saja kalah dari timnas Mali dengan skor telak 2-4. Timnas Tajikistan sebenarnya berhasil memaksakan kedudukan 2-2, namun kelengahan barisan pertahanan membuat Mali bisa meraih kemenangan dengan skor 4-2.

Sementara itu, timnas Uzbekistan yang turun di turnamen ini dengan pemain pelapis kembali menelan kekalahan keduanya di turnamen Piala Kemerdekaan 2025.

Setelah dihajar Mali dengan skor telak 1-5, timnas Uzbekistan kembali menelan pil pahit usai ditekuk tuan rumah, Indonesia dua gol tanpa balas.

Bagi Uzbekistan dan Tajikistan, kemenangan merupakan harga mati di pertandingan ini sebagai pembuktian mereka layak lolos ke Piala Dunia U17 Qatar.

Link Live Streaming Uzbekistan vs Tajikistan 18 Agustus:

Youtube PSSI TV