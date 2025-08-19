Bisnis Indonesia Premium
Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?

Liverpool meraup 200 juta pound dari penjualan pemain, termasuk Ben Doak ke Bournemouth, untuk mendanai belanja transfer lebih dari 300 juta pound.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 18:03
Pemain Liverpool, Jeremie Frimpong dan Hugo Ekitike/Reuters-/Matthew Childs
Pemain Liverpool, Jeremie Frimpong dan Hugo Ekitike/Reuters-/Matthew Childs

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool mendapatkan keuntungan sampai 200 juta pound dari hasil penjualan pemain selama bursa transfer musim panas ini setelah Ben Doak menyelesaikan kepindahan ke Bournemouth.

Penjualan Doak menambah daftar pemain yang telah dilepas Liverpool musim panas ini setelah Luis Daaz, Darwin Nunez, Trent Alexander-Arnold, Caoimhin Kelleher, dan Jarell Quansah.

Total pendapatan dari penjualan itu menjadi salah satu penyeimbang belanja transfer yang melampaui 300 juta pound.

Pemain muda berusia 19 tahun, Ben Doak, baru saja menandatangani kontrak lima tahun dengan The Cherries dalam kesepakatan senilai 25 juta pound.

Doak direkrut Liverpool dari Celtic pada 2022 dengan biaya transfer sekitar 600 ribu pound.

Dalam dua tahun pertamanya di Anfield, Doak tampil dalam 10 laga sebelum dipinjamkan ke klub Championship, Middlesbrough, musim lalu. Di sana, ia mencetak tiga gol dari 24 pertandingan.

Belanja besar Liverpool belum berhenti. Klub asuhan Arne Slot itu masih menunjukkan minat kepada bek Crystal Palace, Marc Guehi, serta penyerang Newcastle United, Alexander Isak.

Jika keduanya berhasil didatangkan, maka total pengeluaran Liverpool diperkirakan bertambah hingga 150 juta pound lagi.

Sementara itu, pergerakan keluar dari Anfield belum selesai. Bek kiri Kostas Tsimikas yang kini menjadi pilihan ketiga setelah kedatangan Milos Kerkez, tidak masuk skuad saat Liverpool mengalahkan Bournemouth pada Jumat pekan lalu. Ia santer dikaitkan dengan Nottingham Forest.

Gelandang muda Harvey Elliott juga tengah dalam pembicaraan dengan RB Leipzig. Klub Bundesliga tersebut berpotensi membuat langkah resmi setelah masa depan Xavi Simons jelas.

West Ham juga disebut tertarik pada pemain timnas U-21 Inggris itu, namun opsi bermain di Jerman dinilai lebih menarik untuk perkembangan kariernya.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Topik

