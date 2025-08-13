Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Liverpool Incar Guehi, Mees Hilgers Jadi Pindah ke Crystal Palace?

Liverpool berusaha mendatangkan Marc Guehi dari Crystal Palace, sementara Palace mengincar Mees Hilgers dari Twente sebagai pengganti potensial.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 13:51
Share
Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dan Mees Hilgers merayakan gol ke gawang Bahrain/REUTERS-Hamad I Mohammed
Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dan Mees Hilgers merayakan gol ke gawang Bahrain/REUTERS-Hamad I Mohammed

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool membuka komunikasi untuk mendatangkan bek Marc Guehi dari sesama klub Liga Inggris Crystal Palace pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari Sky Sports, Rabu, Liverpool mengambil langkah ini karena cukup percaya diri dengan peluang mendaratkan Guehi karena pemain tersebut ingin pindah ke Anfield.

Crystal Palace dilaporkan mematok harga 40 juta pound sterling (sekira Rp878 miliar) untuk Guehi, akan tetapi Liverpool enggan memenuhi biaya tersebut karena pemain berkebangsaan Inggris tersebut hanya menyisakan satu tahun kontrak di Selhurst Park.

Liverpool diperkirakan baru akan mencoba mencapai kesepakatan personal dengan Guehi jika mereka mampu sepakat dengan Crystal Palace soal transfer permanen pada musim panas ini.

Saat ini Liverpool tengah dalam situasi menguntungkan karena sejauh ini Guehi enggan memperpanjang kontraknya bersama Crystal Palace dan membuat pemilik Steve Parish mempertimbangkan untuk menjualnya.

The Reds kini menjadi yang terdepan untuk mendatangkan Guehi, meski sebelumnya beberapa klub besar Eropa turut memburu jasa pemain itu dan kini mereka sudah menepi dari perburuan.

Baca Juga

Beberapa klub besar Eropa seperti Newcastle, Tottenham, Bayern Muenchen hingga Inter Milan mundur dari perburuan persaingan Guehi karena berbagai alasan.

Pada musim lalu, pemain berusia 25 tahun tersebut menjadi pilar penting di lini pertahanan Crystal Palace, sekaligus menjadi kunci sukses The Eagles meraih gelar Piala FA dan bertahan di Premier League.

Pemain kelahiran Abidjan, Pantai Gading tersebut tampil sebanyak 44 pertandingan di berbagai ajang bersama Crystal Palace musim lalu dan menyumbangkan tiga gol serta dua assist dari total 3.931 menit bermain.

Rumor transfer Guehi yang diincar Liverpool menimbulkan efek domino di bursa transfer musim panas ini yang melibatkan pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers.

Beredar rumor beberapa waktu lalu Crystal Palace kini tengah mengincar Mees Hilgers dari Twente untuk menambal lubang jika Guehi  resmi pindah ke Liverpool.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1
Premium
20 menit yang lalu

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs
Premium
50 menit yang lalu

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indonesia vs Bahrain: Dapat Tambahan 2 Pemain, Mees dan Sandy Diragukan Tampil

Indonesia vs Bahrain: Dapat Tambahan 2 Pemain, Mees dan Sandy Diragukan Tampil

Mees Hilgers Catat Penampilan ke-100 Bersama Twente dengan Torehan Kemenangan

Mees Hilgers Catat Penampilan ke-100 Bersama Twente dengan Torehan Kemenangan

Bawa Twente Menang di Liga Europa, Permainan Hilgers Dkk Dapat Pujian

Bawa Twente Menang di Liga Europa, Permainan Hilgers Dkk Dapat Pujian

Batal Perkuat Indonesia, Mees Hilgers Doakan Timnas Garuda Raih Poin

Batal Perkuat Indonesia, Mees Hilgers Doakan Timnas Garuda Raih Poin

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Gagal Juara Community Shield, Arne Slot Sentil Lini Belakang Liverpool

Gagal Juara Community Shield, Arne Slot Sentil Lini Belakang Liverpool

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Liverpool Incar Guehi, Mees Hilgers Jadi Pindah ke Crystal Palace?
Liga Inggris
29 menit yang lalu

Liverpool Incar Guehi, Mees Hilgers Jadi Pindah ke Crystal Palace?

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir
Bola Indonesia
16 jam yang lalu

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri
Bola Indonesia
16 jam yang lalu

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama
Bola Indonesia
18 jam yang lalu

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus
Bola Indonesia
18 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

2

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

3

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

4

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

5

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih di Mataram
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

2

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

3

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

4

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

5

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025