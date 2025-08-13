Liverpool Incar Guehi, Mees Hilgers Jadi Pindah ke Crystal Palace?

Liverpool berusaha mendatangkan Marc Guehi dari Crystal Palace, sementara Palace mengincar Mees Hilgers dari Twente sebagai pengganti potensial.

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool membuka komunikasi untuk mendatangkan bek Marc Guehi dari sesama klub Liga Inggris Crystal Palace pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari Sky Sports, Rabu, Liverpool mengambil langkah ini karena cukup percaya diri dengan peluang mendaratkan Guehi karena pemain tersebut ingin pindah ke Anfield.

Crystal Palace dilaporkan mematok harga 40 juta pound sterling (sekira Rp878 miliar) untuk Guehi, akan tetapi Liverpool enggan memenuhi biaya tersebut karena pemain berkebangsaan Inggris tersebut hanya menyisakan satu tahun kontrak di Selhurst Park.

Liverpool diperkirakan baru akan mencoba mencapai kesepakatan personal dengan Guehi jika mereka mampu sepakat dengan Crystal Palace soal transfer permanen pada musim panas ini.

Saat ini Liverpool tengah dalam situasi menguntungkan karena sejauh ini Guehi enggan memperpanjang kontraknya bersama Crystal Palace dan membuat pemilik Steve Parish mempertimbangkan untuk menjualnya.

The Reds kini menjadi yang terdepan untuk mendatangkan Guehi, meski sebelumnya beberapa klub besar Eropa turut memburu jasa pemain itu dan kini mereka sudah menepi dari perburuan.

Beberapa klub besar Eropa seperti Newcastle, Tottenham, Bayern Muenchen hingga Inter Milan mundur dari perburuan persaingan Guehi karena berbagai alasan.

Pada musim lalu, pemain berusia 25 tahun tersebut menjadi pilar penting di lini pertahanan Crystal Palace, sekaligus menjadi kunci sukses The Eagles meraih gelar Piala FA dan bertahan di Premier League.

Pemain kelahiran Abidjan, Pantai Gading tersebut tampil sebanyak 44 pertandingan di berbagai ajang bersama Crystal Palace musim lalu dan menyumbangkan tiga gol serta dua assist dari total 3.931 menit bermain.

Rumor transfer Guehi yang diincar Liverpool menimbulkan efek domino di bursa transfer musim panas ini yang melibatkan pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers.

Beredar rumor beberapa waktu lalu Crystal Palace kini tengah mengincar Mees Hilgers dari Twente untuk menambal lubang jika Guehi resmi pindah ke Liverpool.