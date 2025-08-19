Harga Tiket Indonesia Vs Kuwait dan Lebanon, Termurah dan Termahal

PSSI menjual tiket laga Indonesia vs Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Harga tiket mulai Rp75.000 untuk Kuwait dan Rp100.000 untuk Lebanon. Pertandingan digelar 5 dan 8 September.

Bisnis.com, JAKARTA - Federasi sepak bola Indonesia (PSSI) resmi membuka penjualan tiket laga FIFA Match Day timnas Indonesia melawan Kuwait dan kemudian Lebanon bulan depan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Kuwait yang berperingkat 138 terlebih dahulu dihadapi Indonesia pada Jumat, 5 September.

Tiga hari berikutnya Garuda dijajal Lebanon yang berperingkat 112 dunia. Dua pertandingan ini akan dimainkan pukul 20.30 WIB.

Akun Instagram "Kita Garuda" pada Selasa menyebutkan, harga termurah untuk kategori tribun pada dua laga tersebut adalah Rp75.000 pada kategori Indomilk Upper Garuda dalam laga melawan Kuwait.

Pada pertandingan melawan Lebanon, masih dalam kategori sama, tiket naik menjadi Rp100.000.

Ada enam kategori tiket yang bisa dibeli setiap pertandingan. Lima lainnya adalah Indosat Garuda South, Astra Financial Garuda North, Aqua Garuda East, Freeport Garuda West, dan Mandiri Premium West.

Untuk laga melawan Kuwait, PSSI membuka harga tiket mulai Rp75.000 sampai Rp250.000, sementara saat melawan Lebanon harga tiket naik mulai Rp100.000 sampai Rp400.000.

Kedua pertandingan ini adalah rangkaian PSSI menyiapkan tim asuhan Patrick Kluivert menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober.

Indonesia berada di Grup A bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak.

Indonesia melawan Arab Saudi pada 9 Oktober pukul 00.15 WIB di King Abdullah Sport City, lalu melawan Irak pada 12 Oktober pukul 02.30 WIB di stadion yang sama.

Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Juru kunci akan gugur, sementara tim peringkat kedua dari kedua grup akan berhadapan dalam pertandingan dua leg pada 13 dan 18 November.

Pemenang dua leg ini akan menjadi wakil Asia dalam putaran kelima untuk melawan konfederasi lain, guna memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia 2026.

Harga tiket Indonesia vs Kuwait

Mandiri Premium West: Rp250.000

Freeport Garuda West: Rp200.000

Aqua Garuda East: Rp200.000

Astra Financial Garuda North: Rp125.000

Indosat Garuda South: Rp125.000

Indomilk Upper Garuda: Rp75.000.

Harga tiket Indonesia vs Lebanon

Mandiri Premium West: Rp400.000

Freeport Garuda West: Rp300.000

Aqua Garuda East: Rp300.000

Astra Financial Garuda North: Rp150.000

Indosat Garuda South: Rp150.000

Indomilk Upper Garuda: Rp100.000.