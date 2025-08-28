Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Sabar/Reza Minta BWF Evaluasi Standar Servis

Ganda putra Indonesia, Sabar/Reza, meminta evaluasi standar servis BWF usai tersingkir di Kejuaraan Dunia 2025 akibat keputusan fault yang membingungkan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:24
Share
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi/Badminton Ina
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi/Badminton Ina

Bisnis.com, JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Ishafani, mempertanyakan standar penilaian servis setelah mereka tersingkir dramatis di babak kedua Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Adidas Arena, Paris, Prancis, Kamis dini hari WIB.

Pasangan unggulan kedelapan itu harus mengakui keunggulan wakil Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard, lewat pertarungan ketat tiga gim 18-21, 21-18, 24-26.

“Kami biasanya di setiap turnamen memang pernah kena fault, tapi tidak sampai sebanyak ini, lima sampai enam kali. Yang paling parah di poin setting, padahal kami melakukan servis pendek, bukan service flick,” kata Reza dalam keterangan resmi PP PBSI.

Menurutnya, keputusan tersebut membingungkan karena selama ini pola servis mereka tidak pernah bermasalah di turnamen lain.

“Jadi rada bingung sebenarnya standar BWF seperti apa, karena dari dulu servis kami begitu-begitu saja,” ujarnya menambahkan.

Sabar mengakui kekalahan ini sangat mengecewakan karena menjadi debut mereka di Kejuaraan Dunia. Ia mengungkapkan selain faktor fault, kesalahan teknis sendiri juga membuat peluang mereka terbuang pada gim penentuan.

Baca Juga

“Pastinya sedih karena ini debut kita di Kejuaraan Dunia. Tadi sebenarnya sudah leading di gim ketiga, tapi ada kesalahan seperti buru-buru dan salah kontrol bola. Reza juga sempat agak ketarik pahanya di akhir,” ujar Sabar.

Dengan hasil ini, langkah Sabar/Reza harus terhenti lebih awal. Namun mereka berharap evaluasi terhadap penerapan aturan service bisa lebih konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

“Untuk cedera saya, sebenarnya sudah kena sebelum berangkat ke sini, tapi tadi pas poin-poin akhir ada gerakan yang maksa dan itu yang membuat kambuh lagi. Hari ini lawan bermain konsisten dan bisa meladeni perubahan-perubahan pola permainan kami,” ujar Reza.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
18 menit yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Kalkulasi Dampak Spin Off Telkom (TLKM) ke Harga Saham
Premium
48 menit yang lalu

Kalkulasi Dampak Spin Off Telkom (TLKM) ke Harga Saham

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Final Macau Open 2025, Sabar/Reza Jadi Runner Up Usai Ditekuk Ganda Malaysia

Hasil Final Macau Open 2025, Sabar/Reza Jadi Runner Up Usai Ditekuk Ganda Malaysia

Hasil Final Macau Open 2025: Sabar/Reza Kalah di Set Pertama

Hasil Final Macau Open 2025: Sabar/Reza Kalah di Set Pertama

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2025: Fajar/Rian vs Hoki/Kobayashi

Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2025: Fajar/Rian vs Hoki/Kobayashi

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans

16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025: Lawan Kim/Seo, Leo/Bagas Mau Revans

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Thom Haye Berpeluang Debut saat Persib Menjamu Borneo FC
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Thom Haye Berpeluang Debut saat Persib Menjamu Borneo FC

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

Link Live Streaming 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini, Kamis (28/7)
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Link Live Streaming 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini, Kamis (28/7)

Prediksi Persib Vs Borneo FC, Thom Haye dan Bek Asal Italia Berpeluang Debut
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Borneo FC, Thom Haye dan Bek Asal Italia Berpeluang Debut

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

2

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

3

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

4

Thom Haye Pindah ke Persib, Ketum PSSI: Kita Harus Apresiasi

5

Gemilang Bersama Liverpool, Ekitike Dicuekin Timnas Prancis

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

2

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

3

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

4

Thom Haye Pindah ke Persib, Ketum PSSI: Kita Harus Apresiasi

5

Gemilang Bersama Liverpool, Ekitike Dicuekin Timnas Prancis