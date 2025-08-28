Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pesen Khusus Pelatih Arema untuk Arkhan dan Salim di Kualifikasi Piala Asia U23

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menekankan Arkhan Fikri dan Salim Tuharea untuk memanfaatkan kesempatan di Timnas U23 sebagai ajang unjuk kualitas di Kualifikasi Piala Asia.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 15:11
Share
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Dua pemain Arema FC, Arkhan Fikri dan Salim Akbar Tuharea, mendapat panggilan memperkuat Timnas Indonesia U23.

Keduanya masuk dalam daftar skuad pilihan pelatih Gerald Vanenburg yang menjalani pemusatan latihan di Surabaya sebagai persiapan menuju Kualifikasi Piala Asia U23 2026.

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, memberikan pesan khusus bagi dua anak asuhnya tersebut. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menunjukkan kualitas sekaligus berkontribusi positif bagi Garuda Muda.

“Saya banyak bicara ke mereka karena dipanggil Timnas. Skuat Timnas juga bagus,” kata pelatih asal Brasil itu.

Nama Arkhan Fikri bukanlah sosok baru di level tim nasional. Pengalaman panjangnya sejak kelompok usia muda hingga pernah memperkuat tim senior menjadikan dirinya salah satu pemain kunci di lini tengah.

Dia menilai mentalitas pemain mudanya itu akan sangat dibutuhkan, terutama saat Indonesia menghadapi Korea Selatan di Grup J.

Baca Juga

“Bertemu Korea Selatan juga tim sangat bagus, dan saya tahu Arkhan pemain senior, biasa bermain lawan Timnas di posisi seperti ini (melawan tim-tim besar), dan saya tahu kualitasnya,” tutur Marcos Santos.

Selain faktor individu, dia juga menaruh keyakinan terhadap tim pelatih yang dinilainya berpengalaman. Dukungan analisis modern dengan penggunaan video dan data dipercaya akan semakin mematangkan persiapan Arkhan Fikri maupun Salim Tuharea.

“Juga pasti pelatih timnas sudah berikan masukan, video atau mereka supaya mereka lebih siap. Saya yakin mereka bisa memberikan efek positif,” imbuhnya.

Berbeda dengan Arkhan Fikri, pemanggilan Salim Tuharea sempat mengejutkan banyak pihak. General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi mengakui bahwa pemain muda asal Maluku ini awalnya tidak masuk dalam skuat. Namun cedera parah yang dialami Achmad Maulana Syarif membuat Salim mendapat kesempatan emas sebagai pengganti.

“Dia akan berprogres, semenjak awalnya di Madura, terus di Arema kita bisa angkat performanya, akhirnya bisa dilihat oleh pelatih Timnas itu sangat luar biasa. Jadi kita sangat senang saja buat pengalaman dia,” kata pria yang akrab disapa Inal itu.

Kini kehadiran Salim di Timnas U23 Indonesia bukan hanya sebagai tambahan tenaga, tetapi juga pintu pembuka karier internasionalnya. Sebab pengalaman pertamanya berseragam Garuda Muda bisa menjadi batu loncatan berharga.

Arema FC menegaskan kebanggaannya dengan kembali menyumbang pemain untuk timnas Indonesia. Menurutnya, selain sebagai bentuk apresiasi atas kualitas individu, pemanggilan Arkhan dan Salim juga mencerminkan pembinaan pemain muda di klub yang masih berjalan baik.

“Tentu sangat senang dan bangga, Arema FC kembali mengirimkan pemain untuk tim nasional. Apalagi kali ini ada pemain muda lainnya yang mendapat panggilan, yaitu Salim Tuharea,” ujar Yusrinal Fitriandi.

Untuk itu, tim pelatih Arema sudah mengantisipasi absennya pemain yang membela Timnas agar jalannya kompetisi BRI Super League yang akan memasuki pekan ke-4 tidak terganggu.

“Tim pelatih juga sudah melakukan antisipasi jika ada pemain yang absen karena membela Timnas di tengah kompetisi. Dengan begitu, performa tim tetap terjaga,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : iLeague

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
18 menit yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Kalkulasi Dampak Spin Off Telkom (TLKM) ke Harga Saham
Premium
48 menit yang lalu

Kalkulasi Dampak Spin Off Telkom (TLKM) ke Harga Saham

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rahmad Darmawan Ikut Berkomentar Soal Keputusan Thom Haye Pindah ke Persib

Rahmad Darmawan Ikut Berkomentar Soal Keputusan Thom Haye Pindah ke Persib

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas

Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

PSM dan Bali United Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas U-23 Indonesia

PSM dan Bali United Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas U-23 Indonesia

Komentar Arya Sinulingga Jika Timnas Indonesia Lawan STY

Komentar Arya Sinulingga Jika Timnas Indonesia Lawan STY

Bersama Garuda Muda, Vanenburg akan Berjuang Maksimal Agar Indonesia Bangga

Bersama Garuda Muda, Vanenburg akan Berjuang Maksimal Agar Indonesia Bangga

Piala Dunia U-17: Asia Punya Jatah 8 Tim, Indonesia Salah Satunya?

Piala Dunia U-17: Asia Punya Jatah 8 Tim, Indonesia Salah Satunya?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Thom Haye Berpeluang Debut saat Persib Menjamu Borneo FC
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Thom Haye Berpeluang Debut saat Persib Menjamu Borneo FC

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

Link Live Streaming 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini, Kamis (28/7)
Aneka Sport
5 jam yang lalu

Link Live Streaming 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini, Kamis (28/7)

Prediksi Persib Vs Borneo FC, Thom Haye dan Bek Asal Italia Berpeluang Debut
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Borneo FC, Thom Haye dan Bek Asal Italia Berpeluang Debut

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

2

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

3

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

4

Thom Haye Pindah ke Persib, Ketum PSSI: Kita Harus Apresiasi

5

Gemilang Bersama Liverpool, Ekitike Dicuekin Timnas Prancis

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

PSSI Bakal Laporkan Kuwait ke AFC Usai Batal Lawan Indonesia Tapi Tanding Vs Suriah

2

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

3

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

4

Thom Haye Pindah ke Persib, Ketum PSSI: Kita Harus Apresiasi

5

Gemilang Bersama Liverpool, Ekitike Dicuekin Timnas Prancis