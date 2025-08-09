Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Dewa United vs Malut United akan digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Dewa United menang.

Dewa United akan berjumpa Malut United dalam pekan pertama Super League 2025-2026 di Banten International Stadium, Sabtu (9/8/2025) malam.

Laga ini akan menjadi pertemuan tim papan atas Liga 1 musim lalu. Dewa United finis sebagai runner-up Liga 1 2024-2025, sementara Malut United mengakhiri kompetisi di tempat ketiga.

Pada jendela transfer ini, Dewa United merekrut banyak pemain bintang, di antaranya Nick Kuipers dan Edo Febriansah.

Dewa United juga mendatangkan dua pemain naturalisasi, Stefano Lilipaly dan Rafael Struick, untuk menambah ketajaman lini depan.

Banten Warriors juga masih mempertahankan top skor Liga 1 musim lalu, Alex Martins, yang diprediksi turun sebagai starter.

Sementara itu Malut United juga merombak susunan pemain menyambut musim yang baru ini.

Malut United memborong pemain asing yang membawa Persib meraih juara Liga 1 musim lalu, yakni David da Silva, Gustavo Franca, Tyronne del Pino, dan Ciro Alves.

Dengan materi pemain mumpuni, Malut United dijagokan menjadi pesaing kuat juara Super League 2025-2026.

Dari rekor pertemuan, Malut United menang 2-1 di kandang Dewa United, sementara dalam laga kandang Laskar Kie Raha imbang 1-1.

Kendati begitu, Dewa United lebih diunggulkan menang pada pertemuan pertama musim ini.

Prediksi Susunan Pemain Dewa United vs Malut United

Dewa United (4-3-3): Sonny Stevens; Edo Febriansyah, Cassio Scheid, Nick Kuipers, Ady Setiawan; Alexis Messidoro, Hugo Gomes, Ricky Kambuaya; Rafael Struick, Alex Martins, Taisei Marukawa.

Pelatih: Jan Olde Riekerink

Malut United (4-2-3-1): Alan Jose; Yakob Sayuri, Gustavo Franca, Chechu Meneses, Safrudin Tahar; Manahati Lestusen, Tri Setiawan; Yakob Sayuri, Tyronne del Pino, Ciro Alves; David da Silva.

Pelatih: Hendri Susilo

Head to Head Dewa United vs Malut United

25/4/2025: Dewa United 1-2 Malut United

7/12/2024: Malut United 1-1 Dewa United

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United

Dewa United lebih diunggulkan karena akan bertindak sebagai tuan rumah menghadapi Malut United. Dewa United punya materi pemain yang cukup untuk meraup 3 poin.

Prediksi: