Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Dewa United vs Malut United digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 10:26
Prediksi skor Dewa United vs Malut United dalam Super League 2025-2026 / Dewa United FC
Prediksi skor Dewa United vs Malut United dalam Super League 2025-2026 / Dewa United FC
Ringkasan Berita
  • Dewa United diunggulkan menang melawan Malut United dalam pertandingan Super League 2025-2026 di Banten International Stadium.
  • Dewa United memperkuat tim dengan merekrut pemain bintang seperti Nick Kuipers, Edo Febriansah, Stefano Lilipaly, dan Rafael Struick.
  • Malut United juga memperkuat skuad dengan pemain asing berpengalaman, termasuk David da Silva dan Ciro Alves, namun Dewa United tetap lebih diunggulkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Dewa United vs Malut United akan digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Dewa United menang.

Dewa United akan berjumpa Malut United dalam pekan pertama Super League 2025-2026 di Banten International Stadium, Sabtu (9/8/2025) malam.

Laga ini akan menjadi pertemuan tim papan atas Liga 1 musim lalu. Dewa United finis sebagai runner-up Liga 1 2024-2025, sementara Malut United mengakhiri kompetisi di tempat ketiga.

Pada jendela transfer ini, Dewa United merekrut banyak pemain bintang, di antaranya Nick Kuipers dan Edo Febriansah.

Dewa United juga mendatangkan dua pemain naturalisasi, Stefano Lilipaly dan Rafael Struick, untuk menambah ketajaman lini depan.

Banten Warriors juga masih mempertahankan top skor Liga 1 musim lalu, Alex Martins, yang diprediksi turun sebagai starter.

Sementara itu Malut United juga merombak susunan pemain menyambut musim yang baru ini.

Malut United memborong pemain asing yang membawa Persib meraih juara Liga 1 musim lalu, yakni David da Silva, Gustavo Franca, Tyronne del Pino, dan Ciro Alves.

Dengan materi pemain mumpuni, Malut United dijagokan menjadi pesaing kuat juara Super League 2025-2026.

Dari rekor pertemuan, Malut United menang 2-1 di kandang Dewa United, sementara dalam laga kandang Laskar Kie Raha imbang 1-1.

Kendati begitu, Dewa United lebih diunggulkan menang pada pertemuan pertama musim ini.

Prediksi Susunan Pemain Dewa United vs Malut United

Dewa United (4-3-3): Sonny Stevens; Edo Febriansyah, Cassio Scheid, Nick Kuipers, Ady Setiawan; Alexis Messidoro, Hugo Gomes, Ricky Kambuaya; Rafael Struick, Alex Martins, Taisei Marukawa.

Pelatih: Jan Olde Riekerink

Malut United (4-2-3-1): Alan Jose; Yakob Sayuri, Gustavo Franca, Chechu Meneses, Safrudin Tahar; Manahati Lestusen, Tri Setiawan; Yakob Sayuri, Tyronne del Pino, Ciro Alves; David da Silva.

Pelatih: Hendri Susilo

Head to Head Dewa United vs Malut United

  • 25/4/2025: Dewa United 1-2 Malut United
  • 7/12/2024: Malut United 1-1 Dewa United

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United

Dewa United lebih diunggulkan karena akan bertindak sebagai tuan rumah menghadapi Malut United. Dewa United punya materi pemain yang cukup untuk meraup 3 poin.

Prediksi:

  • Dewa United 2-1 Malut United
  • Dewa United 2-0 Malut United
  • Dewa United 1-0 Malut United

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti



Bola Indonesia
7 menit yang lalu

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain
Bola Indonesia
32 menit yang lalu

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis
Bola Indonesia
13 jam yang lalu

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad
Liga Inggris
13 jam yang lalu

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit
Bola Indonesia
14 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

