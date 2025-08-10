Kapten Timnas Garuda Jay Idzes Gabung Sassuolo, Main di Seri A Italia

Jay Idzes, kapten Timnas Indonesia, bergabung dengan Sassuolo di Serie A Italia setelah pindah dari Venezia, memperkuat lini pertahanan mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapten Tim Nasional Indonesia Jay Idzes resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar tim Seri A Italia, Sassuolo.

Bang Jay, panggilan akrab suporter Indonesia untuk bek kelahiran 2 Juni 2000 tersebut didatangkan dari Venezia yang musim ini tampil di Seri B.

Sementara itu, Sassuolo musim 2025/2026 kembali menjadi penghuni Liga Seri A Italia setelah musim lalu sempat turun ke Seri B.

Dengan tampilnya tim dengan kostum hijau hitam itu, Idzes bertahan di liga elite Italia.

"Sassuolo mengumumkan pembelian secara permanen pemain Jay Idzes dari Venezia FC," tulis keterangan resmi Sassuolo dikutip Minggu (10/8/2025).

Idzes lahir di Mierlo pada 2 Juni 2000 merupakan pesepak bola Indonesia kelahiran Belanda yang merupakan jebolan akademi PSV Eindhoven.

Setelah lulus dari akademi sepak bola Belanda, dia memulai debut profesionalnya bersama Go Ahead Eagles, dan berhasil tampil 93 kali dan mencetak tiga gol dalam tiga musim.

Pada 2022, Bang Jay tiba di Italia bersama Venezia dan dengan cepat menjadi salah satu pemain kunci di lini pertahanan Venezia.

Jay Idzes bermain dalam 66 pertandingan untuk Venezia di Serie A dan Serie B, mencetak dua gol pada 1 Mei 2024 melawan Catanzaro dan mencetak gol pertamanya di Serie A pada Desember di tahun yang sama melawan Juventus.

Berkat warisan dari pihak ibu, dia memilih untuk mewakili tim nasional Indonesia , menjalani debutnya pada Maret 2024 dan mencetak gol pertamanya hanya 5 hari kemudian, melawan Vietnam.

Pada September 2024, dia diangkat menjadi kapten tim.

Jay Idzes resmi menyandang status warga negara Indonesia (WNI) pada Desember 2023.

Bersama Timnas Indonesia, Jay Idzes berhasil memimpin kawan-kawannya untuk mengantar pasukan Garuda lolos hingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.