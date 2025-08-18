Bisnis Indonesia Premium
Jegal Manchester United, Arteta Ingatkan Skuad Arsenal untuk Rendah Hati

Arsenal kalahkan MU 1-0 di Old Trafford. Arteta ingatkan tim untuk tetap rendah hati dan fokus tingkatkan performa demi target juara Liga Inggris 2025-2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 07:50
Manajer Arsenal, Mikel Arteta /Reuters-Peter Cziborra
Manajer Arsenal, Mikel Arteta /Reuters-Peter Cziborra
Ringkasan Berita
  • Arsenal mengalahkan Manchester United 1-0 di Old Trafford berkat gol Riccardo Calafiori, menjadi modal berharga untuk musim ini.
  • Mikel Arteta menekankan pentingnya rendah hati dan mengevaluasi penampilan tim meski meraih kemenangan di laga pembuka.
  • Arteta mengakui kemenangan ini luar biasa mengingat ancaman dari pemain baru Manchester United, dan Arsenal bertekad menjadi juara setelah tiga kali menjadi runner-up.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Manajer Arsenal Mikel Arteta mengomentari kemenangan timnya atas Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026.

Arsenal menjegal Manchester United dengan skor 1-0 dalam pekan perdana Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Old Trafford, Senin (18/8/2025) dini hari.

Kemenangan Arsenal dipastikan oleh gol semata wayang dari bek asal Italia, Riccardo Calafiori pada menit ke-13.

Usai mencuri kemenangan di markas Manchester United, Arteta menyebut hasil ini menjadi modal berharga bagi Arsenal.

"Saya pikir kita harus rendah hati dalam cara kita melakukannya, tetapi pada akhirnya kita harus mengakui bahwa ini sangat sulit," kata Mikel Arteta.

Kendati demikian, Arteta menilai penampilan The Gunners masih perlu dievaluasi. Kemenangan di Old Trafford akan menjadi awal dari perjalanan panjang Arsenal di Liga Inggris musim ini.

"Saya ingin melihat berapa banyak tim yang datang ke sini dan memenangkan pertandingan. Untuk menang di hari pertama, saya pikir kita harus pulang dengan gembira, dan memahami bahwa kita masih harus meningkatkan diri di banyak hal," ucap pelatih asal Spanyol itu.

Setelah mampu mendapatkan keunggulan terlebih dahulu, Arsenal bertahan dari gempuran Manchester United.

Hingga pertandingan berakhir Arsenal mampu menjaga keunggulan dan membawa pulang 3 poin ke London.

Arteta menjelaskan kemenangan ini sangat berharga bagi Arsenal, apalagi Manchester United dengan pemain-pemain anyar sempat memberikan ancaman berbahaya.

"Anda merasa mereka (Manchester United) ingin membangun momentum ini, energi baru ini dengan pemain-pemain baru yang mereka miliki, dan datang ke sini dan meraih kemenangan, ini adalah hasil yang luar biasa," ujar Arteta.

Arsenal telah menjadi runner-up Liga Inggris 3 musim berturut-turut. Musim ini pasukan Arteta tak mau mengulangi kesalahan serupa dan bertekad menjadi juara.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Jegal Manchester United, Arteta Ingatkan Skuad Arsenal untuk Rendah Hati
Liga Inggris
6 menit yang lalu

Jegal Manchester United, Arteta Ingatkan Skuad Arsenal untuk Rendah Hati

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa
Sportainment
12 jam yang lalu

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus
Aneka Sport
13 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025
Aneka Sport
19 jam yang lalu

HUT Ke-80 RI, Parade Bendera Merah Putih Warnai Aquabike World Championship 2025

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah
Liga Inggris
19 jam yang lalu

Head to Head Manchester United vs Arsenal: Kejayaan The Red Devils Cuma Sejarah

