Hasil Maybank Marathon 2025: Pelari Kenya & Ethiopia Juara, Kategori Nasional Pecah Rekor

Maybank Marathon 2025 di Bali dimenangkan pelari Kenya dan Ethiopia. Robi Syianturi dan Odekta Naibaho pecahkan rekor nasional. Total peserta 13.600 dari 52 negara.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 20:45
Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan (ketiga dari kiri) bersama para juara Maybank Marathon 2025 di Gianyar, Bali, Minggu (24/8/2025)/Bisnis-Annisa Sulistyo Rini
Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan (ketiga dari kiri) bersama para juara Maybank Marathon 2025 di Gianyar, Bali, Minggu (24/8/2025)/Bisnis-Annisa Sulistyo Rini

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang lomba lari Maybank Marathon 2025 telah berlangsung pada Minggu (24/8/2025) di Gianyar, Bali. Sejumlah nama muncul sebagai juara.

Sebagai informasi, ajang tahun ini merupakan gelaran ke-14 dengan tema Pace the Future.

Total 13.600 peserta dari 52 negara memadati garis start sejak dini hari, mengikuti flag-off untuk masing-masing kategori, yaitu Marathon (pukul 04.30 WITA), Half Marathon (05.30 WITA), 10K (06.00 WITA), serta kategori Wheelchair (06.10 WITA).

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan tahun ini menjadi momentum penting bagi perseroan dengan jumlah peserta Maybank Marathon mencapai lebih dari 13.500 orang.

"Namun, kami percaya keberhasilan sebuah ajang seperti ini tidak hanya terletak pada angka, tetapi pada bagaimana kami menjaga keamanan, kenyamanan, dan kualitas lomba bagi seluruh peserta,” jelasnya, Minggu (24/8/2025).

Dengan total hadiah lebih dari Rp2,7 miliar, panitia menganugerahkan penghargaan kepada para juara dari berbagai kategori. Berikut adalah para pemenang utama Maybank Marathon 2025:

• Marathon Open Male: Evans Nyakamba Mayaka dari Kenya, nomor dada 03, waktu tempuh 02:17:01

• Marathon Open Female: Medanit Feyera Gurmesa dari Ethiopia, nomor dada 10399, waktu tempuh 02:40:03

• Marathon National Male: Robi Syianturi, nomor dada 22127, waktu tempuh 02:29:18

• Marathon National Female: Odekta Naibaho, nomor dada 22077, waktu tempuh 02:47:28

Setiap pemenang utama Marathon Open Male dan Female menerima hadiah uang tunai masing-masing senilai Rp250 juta, sedangkan untuk pemenang utama Marathon National Male dan Female menerima hadiah uang tunai masing-masing senilai Rp100 juta.

Dalam kesempatan yang sama, Project Director Maybank Marathon Widya Permana mengungkapkan juara untuk kategori National Male dan Female masing-masing memecahkan rekor.

Robi memecahkan rekor Marathon National Male Maybank Marathon dengan catatan waktu finish 02:29:18, sedangkan rekor sebelumnya 02:30:04 dicatatkan oleh Nurshodiq pada 2023.

Sementara Odekta juga memecahkan rekor untuk National Female dengan catatan waktu 02:47:28. Sebelumnya, rekor juga dipegang oleh Odekta dengan waktu 02:55:45 pada gelaran 2022. "Artinya perbaikan rekor Maybank Marathon Female nasional untuk Indonesia ini adalah 2 jam 47.28. Dengan rute yang lebih menantang tahun ini, tapi bisa pecah rekor," ujarnya.

Adapun, rekor Maybank Marathon secara overall tercatat dengan waktu finish 02: 15:04 untuk kategori Male yang dipegang oleh Geoffrey Kiprotich Birgen asal Kenya dan 02: 31:04 untuk kategori Female yang dicatatkan oleh Sophy Jepchirchir asal Kenya. Kedua rekor itu pecah pada gelaran Maybank Marathon 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

