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Prediksi Skor Liverpool Vs Newcastle 16 Maret, Susunan Pemain, H2H, Preview

Liverpool bakal pincang di sisi sebelah kanan saat bertemu Newcastle United di final Piala Liga Inggris, di Stadion Wembley, Minggu (16/3/2025) malam.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 16 Maret 2025 | 19:33
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Pemain Liverpool Mohamed Salah, Cody Gakpo, Kostas Tsimikas. Prediksi Skor Liverpool Vs Newcastle 16 Maret, Susunan Pemain, H2H, Preview./Reuters-Lee Smith
Pemain Liverpool Mohamed Salah, Cody Gakpo, Kostas Tsimikas. Prediksi Skor Liverpool Vs Newcastle 16 Maret, Susunan Pemain, H2H, Preview./Reuters-Lee Smith

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool bakal pincang di sisi sebelah kanan saat bertemu Newcastle United di final Piala Liga Inggris, di Stadion Wembley, Minggu (16/3/2025) malam.

Bek kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold dipastikan melawan Newcastle United karena cedera pergelangan kaki saat melawan Paris Saint Germain di Anfield pada leg kedua 16 besar Liga Champions empat hari lalu.

“Trent tidak dapat dimainkan. Ia tidak akan bermain di final,” kata manajer Liverpool Arne Slot dalam laman Liverpool di Jakarta pada Sabtu.

Kabar ini menjadi hantaman berat bagi Slot yang kini tidak memiliki bek kanan murni kala melawan Newcastle karena Conor Bradley dan Joe Gomez juga masih memulihkan diri dari cedera.

Alexander-Arnold tidak masuk skuad timnas Inggris yang diumumkan Thomas Tuchel pada Jumat untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 akhir Maret nanti.

Tapi Slot yakin Jarell Quansah dapat membuktikan diri menjadi pengganti Alexander-Arnold setelah memukau meski sempat dicoret awal musim ini.

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Jika mengalahkan Newcastle, Slot mendapatkan trofi pertama ebagai manajer Liverpool dan pelipur lara setelah kegagalan dalam Liga Champions musim ini.

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Newcastle

Liverpool (4-2-3-1):

Alisson; Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Jarrel Quansah, Kostas Tsimikas; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah; Luis Diaz.

Pelatih: Arne Slot

Newcastle United (4-3-3):

Martin Dubravka; Tino Livramento, Dan Burn, Fabian Schar, Kieran Trippier; Joelinton, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes; Harvey Barnes, Alexander Isak, Jacob Murphy.

Pelatih: Eddie Howe

Head to Head Liverpool vs Newcastle United

27/2/2025: Liverpool 2-0 Newcastle United

5/12/2024: Newcastle United 3-3 Liverpool

2/1/2024: Liverpool 4-2 Newcastle United

27/8/2023: Newcastle United 1-2 Liverpool

19/2/2023: Newcastle United 0-2 Liverpool

Prediksi Skor Liverpool vs Newcastle 16 Maret:

Skor Liverpool vs Newcastle United 2-1

Skor Liverpool vs Newcastle Unitedn 1-1

Skor Liverpool vs Newcastle United 1-2

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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