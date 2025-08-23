Prediksi Skor Persebaya vs Bali United 23 Agustus, Bajul Ijo Bidik Kemenangan

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persebaya Eduardo Perez menegaskan timnya membidik kemenangan saat menjamu Bali United dalam laga pekan ketiga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (23/8) malam.

Persebaya yang berjuluk Bajul Ijo sudah melakukan persiapan untuk menghadapi klub yang berjuluk Serdadu Tridatu itu.

“Kami berada di rumah dan ada tekanan pemain, jadi kami harus menang. Tentu saja, kami ingin mendapatkan tiga poin dan mempersembahkannya kepada Bonek-Bonita,” kata Eduardo.

Selain itu, ia tidak ingin terlalu memikirkan rekor pertemuan dengan Bali United, karena setiap musim berbeda dan fokus utama saat ini adalah perkembangan tim.

Bahkan, pelatih asal Spanyol itu, juga tidak terlalu memperdulikan statistik kedua tim, karena yang diinginkannya adalah setiap hari ada peningkatan di timnya.

Mengenai kekuatan lawan, ia juga menilai Bali United memiliki banyak pemain berkualitas, bukan hanya Irfan Jaya yang kerap menjadi andalan mencetak gol.

“Kami tahu potensi Bali United, bukan hanya satu pemain. Semua pemain mereka punya kualitas. Tapi kami percaya pada tim kami sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, gelandang muda Persebaya Toni Firmansyah menyebut semua pemain sudah siap tampil maksimal dan meraih tiga poin melawan Bali United.

“Semua pemain sudah siap dan akan bekerja keras. Semoga besok bisa mendapatkan tiga poin untuk Bonek dan Bonita,” ucapnya.

Toni yang baru saja terpilih sebagai pemain muda terbaik pekan kedua mengaku tetap harus meningkatkan performanya, terlebih untuk membantu tim agar meraih kemenangan saat melawan Bali United.

Ia menekankan, jika konsistensi menjadi kunci untuk terus berkembang dalam setiap permainan dan latihan.

“Saya bersyukur mendapat penghargaan, tapi saya harus lebih kerja keras lagi dan konsisten ke depannya,” tuturnya.

Pada klasemen sementara BRI Super League 2025/2026, klub kebanggaan Arek-Arek Suroboyo menempati peringkat ke-10 dengan raihan tiga poin dari dua pertandingan, hasil satu kali menang dan satu kali kalah.

Sementara itu, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu sementara berada di peringkat 12 dengan raihan dua poin dari dua pertandingan, hasil dari dua kali seri.

Prediksi Skor Persebaya vs Bali United 23 Agustus:

Skor Persebaya vs Bali United 2-1

Skor Persebaya vs Bali United 3-1

Skor Persebaya vs Bali United 2-0