Prediksi Skor Arsenal vs Leeds United: Head to Head, Susunan Pemain

Arsenal diprediksi menang atas Leeds United di Liga Inggris 2025-2026, meski menghadapi badai cedera. Leeds datang sebagai tim promosi dengan semangat tinggi.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 12:53
Prediksi skor Arsenal vs Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 / Reuters-Peter Cziborra
Ringkasan Berita
  • Arsenal diunggulkan untuk menang melawan Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026, meski menghadapi kendala cedera pemain.
  • Leeds United, sebagai tim promosi, datang dengan semangat tinggi setelah menang atas Everton, tetapi menghadapi rekor buruk melawan Arsenal.
  • Prediksi susunan pemain menunjukkan Arsenal akan menggunakan formasi 4-2-3-1, sementara Leeds United dengan formasi 4-3-3.

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Arsenal vs Leeds United digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Arsenal menang.

Arsenal akan menghadapi Leeds United dalam pekan kedua Liga Inggris 2025-2026 di Emirates Stadium, Sabtu (23/8/2025) malam.

Arsenal berambisi menjaga momentum positif demi memenangi gelar Liga Inggris, setelah 3 tahun beruntun jadi runner-up.

Menghadapi Leeds United, Arsenal berpeluang memetik poin sempurna dan melanjutkan start positif.

Pada awal musim ini Arsenal memetik kemenangan 1-0 atas Manchester United di Stadion Old Trafford berkat gol Riccardo Calafiori.

Meski menang, performa Arsenal terbilang belum konsisten. Suporter Arsenal juga masih menanti gol dari penyerang anyar, Viktor Gyokeres.

Penyerang anyar asal Swedia itu belum menunjukkan ketajamannya pada laga perdana di Liga Inggris musim ini.

Sementara itu, Leeds United datang sebagai tim promosi Liga Inggris 2025-2026. Mereka menandai comeback ke kasta tertinggi dengan kemenangan 1-0 atas Everton.

Pemain anyar Leeds United jebolan akademi Manchester City, Lukas Nmecha, menjadi penentu kemenangan dari titik penalti.

Hasil itu menyuntikkan tambahan semangat bagi anak asuh Daniel Farke untuk tampil konsisten demi bisa bertahan di kasta tertinggi.

Namun, The Gunners mesti menghadapi sejumlah kendala lantaran badai cedera di lini depan.

Situasi itu kontras dengan Leeds United yang tak punya masalah berarti. Semua pemain The Peacocks siap untuk turun menghadapi Arsenal.

Hanya saja, Leeds United belum bisa menurunkan Noah Okafor yang masih dalam proses finalisasi transfer dari AC Milan.

Dari rekor pertemuan, Arsenal superior saat menghadapi Leeds United. The Gunners tak terkalahkan dalam 14 bentrokan terakhir di semua ajang, 12 di antaranya berhasil dimenangi.

Bahkan Meriam London mampu merangkai 6 kemenangan beruntun atas Leeds United, termasuk catatan sempurna Arteta di Emirates.

Preview Arsenal vs Leeds United

Arsenal: Kai Havertz dan Gabriel Jesus dipastikan absen karena masih mengalami cedera.

Leandro Trossard diprediksi bakal absen karena kondisi kebugaran yang belum sepenuhnya pulih.

Leeds United: Seluruh pemain Leeds United siap bermain dan tidak ada yang mendekam di ruang perawatan.

Noah Okafor belum bisa bermain karena harus menyelesaikan dokumen transfer dari AC Milan.

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Leeds United

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurrien Timber; Declan Rice, Martin Zubimendi; Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Bukayo Saka; Viktor Gyokeres.

Pelatih: Mikel Arteta

Leeds United (4-3-3): Lucas Perri; Gabriel Gudmundsson, Joe Rodon, Pascal Struijk, Jayden Bogle; Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach; Wilfried Gnonto, Joel Piroe, Daniel James.

Pelatih: Daniel Farke

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

