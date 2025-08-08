Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menargetkan kemenangan melawan Semen Padang di laga pembuka BRI Super League 2025/26 di GBLA, Sabtu (9/8).

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persib, Bojan Hodak membidik tiga poin melawan Semen Padang pada ajang BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8).

Hodak menegaskan laga pembuka musim ini sangat penting dan wajib dimenangkan Maung Bandung.

“Ini sangat penting, setiap pertandingan sangat penting di liga ini karena pada akhirnya juara ditentukan oleh tim yang paling konsisten,” kata Hodak di Bandung, Jumat.

Hodak mengakui laga pembuka tidak akan mudah karena Semen Padang tampil baik pada masa persiapan pramusim.

“Semen Padang adalah tim yang lebih baik dari musim lalu. Mereka menunjukkan itu di masa pramusim,” kata dia.

Meski demikian, Hodak optimistis Persib mampu meraih hasil maksimal. Ia menilai timnya sudah menunjukkan perkembangan positif seiring kehadiran sejumlah pemain baru yang mulai padu.

“Besok akan menjadi pertandingan yang berbeda. Kami harus bermain menyerang. Ini akan menjadi laga yang sulit, tapi kami menginginkan tiga poin,” kata dia.

Dia menambahkan setiap pertandingan di awal musim sangat penting untuk menjaga konsistensi, yang menjadi kunci perebutan gelar.

“Jadi ini akan sulit, terutama di beberapa pertandingan. Tapi seperti apa yang saya sudah katakan, kami harus fokus dan kami harus berusaha memenangkan setiap pertandingan,” kata dia.