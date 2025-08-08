Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menargetkan kemenangan melawan Semen Padang di laga pembuka BRI Super League 2025/26 di GBLA, Sabtu (9/8).
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 20:14
Share
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak/Persib
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak/Persib

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persib, Bojan Hodak membidik tiga poin melawan Semen Padang pada ajang BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8).

 Hodak menegaskan laga pembuka musim ini sangat penting dan wajib dimenangkan Maung Bandung.

“Ini sangat penting, setiap pertandingan sangat penting di liga ini karena pada akhirnya juara ditentukan oleh tim yang paling konsisten,” kata Hodak di Bandung, Jumat.

Hodak mengakui laga pembuka tidak akan mudah karena Semen Padang tampil baik pada masa persiapan pramusim.

“Semen Padang adalah tim yang lebih baik dari musim lalu. Mereka menunjukkan itu di masa pramusim,” kata dia.

Meski demikian, Hodak optimistis Persib mampu meraih hasil maksimal. Ia menilai timnya sudah menunjukkan perkembangan positif seiring kehadiran sejumlah pemain baru yang mulai padu.

Baca Juga

“Besok akan menjadi pertandingan yang berbeda. Kami harus bermain menyerang. Ini akan menjadi laga yang sulit, tapi kami menginginkan tiga poin,” kata dia.

Dia menambahkan setiap pertandingan di awal musim sangat penting untuk menjaga konsistensi, yang menjadi kunci perebutan gelar.

“Jadi ini akan sulit, terutama di beberapa pertandingan. Tapi seperti apa yang saya sudah katakan, kami harus fokus dan kami harus berusaha memenangkan setiap pertandingan,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
2 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
32 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Prediksi Persib Vs Semen Padang: Beckham Pede Maung Bandung Bisa Menang

Prediksi Persib Vs Semen Padang: Beckham Pede Maung Bandung Bisa Menang

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Perbaiki Lini Depan

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Perbaiki Lini Depan

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

Alasan FIFA Belum Beri Izin Suporter Datang ke Laga Away di Super League, Bawa-bawa Persib

Alasan FIFA Belum Beri Izin Suporter Datang ke Laga Away di Super League, Bawa-bawa Persib

Ini Jadwal Launching Skuat Persib dan Jersei Baru Musim 2025/2026

Ini Jadwal Launching Skuat Persib dan Jersei Baru Musim 2025/2026

Bojan Hodak Akui Chemistry Skuad Maung Bandung Menguat Jelang Liga dan ACL 2

Bojan Hodak Akui Chemistry Skuad Maung Bandung Menguat Jelang Liga dan ACL 2

Ini Daftar Lengkap 24 Pemain Persib yang Jalani Pemusatan Latihan di Thailand

Ini Daftar Lengkap 24 Pemain Persib yang Jalani Pemusatan Latihan di Thailand

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview