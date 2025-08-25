Pelatih Real Madrid Yakin Carvajal Masih Layak Dipanggil ke Timnas Spanyol

Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, yakin Dani Carvajal layak dipanggil ke timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026 meski baru pulih dari cedera panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Real Madrid Xabi Alonso percaya bahwa pemainnya Dani Carvajal bisa menembus tim nasional Spanyol untuk Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Spanyol tersebut yakin dengan performa dari Carvajal untuk bisa merebut satu posisi di skuad La Roja, meski baru saja menderita cedera yang lama dan baru pulih pada musim ini.

"Dia (Carvajal) ingin kembali (ke timnas), tapi itu keputusan pelatih (timnas Spanyol). Saya sangat senang bahwa ia kembali percaya diri setelah cedera panjang seperti itu di Piala Dunia Antarklub, dia sedang dalam kondisi baik, tapi ia membutuhkan lebih banyak waktu," kata Xabi Alonso dikutip dari laman resmi klub, Senin.

Mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut mengaku bahwa kapten Real Madrid ini bisa dipanggil ke La Furia Roja tergantung pada keputusan dari sang pelatih Luis de la Fuente yang menginginkannya masuk dalam skema atau tidak.

Persaingan posisi bek sayap kanan saat ini Spanyol mempunyai Pedro Porro (Tottenham Hotspur) dan Oscar Mingueza (Celta Vigo) yang mendapatkan menit bermain reguler di masing-masing klub yang mereka bela.

Carvajal menjalani laga perdananya di musim ini dengan mengantarkan Los Blancos menghajar Oviedo tiga gol tanpa balas pada pertandingan kedua Liga Spanyol yang berlangsung Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo, Senin WIB.

Pemain bernomor punggung dua tersebut turun selama 85 menit dan memberikan kesan yang positif kepada Xabi, menandakan sang pemain juga bersiap bersaing dengan rekrutan bek sayap kanan anyar El Real Trent Alexander-Arnold.

"Carvajal bersaing dengan baik, berkomunikasi dan mengambil peran kepemimpinan. Membawa banyak pengertian untuk segala sesuatu. Semoga dia akan pergi (dipanggil timnas)," ujar Xabi.