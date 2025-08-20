Bisnis Indonesia Premium
Real Madrid Tekuk Osasuna Berkat Gol Kylian Mbappe

Kylian Mbappe cetak gol penalti, Real Madrid menang 1-0 atas Osasuna di pekan pertama Liga Spanyol 2025-2026, menduduki posisi kedelapan klasemen sementara.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 08:16
Real Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2025-2026 dengan kemenangan 1-0 atas Osasuna lewat gol Kylian Mbappe / Reuters-Violeta Santos Moura
Ringkasan Berita
  • Kylian Mbappe mencetak gol penalti pada menit ke-51 yang membawa Real Madrid menang 1-0 atas Osasuna di pekan pertama Liga Spanyol 2025-2026.
  • Real Madrid mendominasi pertandingan dengan 71 persen penguasaan bola dan 18 tendangan, namun hanya satu gol yang tercipta.
  • Osasuna bermain dengan 10 pemain setelah Abel Bretones mendapat kartu merah, tetapi Real Madrid gagal menambah gol hingga akhir pertandingan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Gol pemain asal Prancis Kylian Mbappe membawa Real Madrid meraih kemenangan pada pekan pertama Liga Spanyol 2025-2026 atas Osasuna.

Real Madrid membuka Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan kemenangan 1-0 atas Osasuna pada pekan pertama di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (20/8/2025) dini hari WIB.

Pada laga ini, Mbappe mencetak gol dari titik penalti yang berbuah menjadi gol pada menit ke-51.

Hasil ini membuat Real Madrid menduduki peringkat kedelapan klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 dengan 3 poin, sementara Osasuna menempati posisi ke-16.

El Real mendominasi jalannya pertandingan dengan 71 persen penguasaan bola dan melepaskan 18 tendangan, 5 di antaranya tepat sasaran.

Madrid bermain menyerang sejak menit pertama, namun beberapa peluang masih bisa dibendung oleh lini pertahanan Osasuna.

Los Blancos mencatat peluang melalui sepakan Mbappe yang masih bisa diamankan kiper Osasuna Sergio Herrera.

Tekanan Madrid ke pertahanan Osasuna tak berhenti hingga sisa waktu babak pertama. Namun sampai turun minum skor kacamata bertahan.

Pada paruh kedua, Madrid mendapat peluang emas untuk unggul setelah Mbappe dilanggar bek Osasuna Juan Cruz di kotak penalti.

Mbappe sendiri yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugas dengan baik. Tendangannya tak terbendung oleh Herrera dan mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-51.

Usai gol itu, Madrid berpeluang menggandakan keunggulan lewat tendangan Arda Guler dari sudut kotak penalti. Sepakan pemain Turki itu masih melambung tipis di atas mistar gawang Osasuna.

Osasuna bukannya tanpa peluang. Sundulan Ante Budimir masih melambung tipis di atas mistar gawang Real Madrid yang dikawal Thibaut Courtois.

Osasuna harus bermain dengan 10 pemain pada akhir pertandingan setelah bek sayap Abel Bretones dikartu merah akibat menyikut Gonzalo Garcia.

Unggul jumlah pemain, Real Madrid berusaha memperlebar keunggulan. Akan tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada gol tambahan yang tercipta.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Topik

