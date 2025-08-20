Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK

Megawati Hangestri Pertiwi bergabung dengan klub voli Turki, Manisa BBSK, setelah menandatangani kontrak. Debutnya diharapkan pada Oktober 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain voli asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi diumumkan sebagai pemain baru klub Turki, Manisa BBSK.

Manisa BBSK melalui media sosial mengumumkan kepindahan Megawati Hangestri Pertiwi pada musim baru ini.

Megawati berfoto bersama Presiden Manisa, Murat Kumustekin pada Selasa (19/8/2025) waktu Indonesia.

Unggahan itu menyebut bahwa Megawati baru saja menandatangani kontrak bersama Manisa BBSK sebelum diumumkan.

Klub kasta kedua liga voli Turki itu pun menyambut pemain Timnas Indonesia tersebut dengan pesan khusus.

"Pemain kami, Megawati Hangestri Pertiwi, telah menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan tim kami! Upacara penandatanganan yang diadakan di fasilitas olahraga Halil Onultmak dihadiri Presiden Cabang Bola Voli kami, Murat Kumustekin," bunyi pernyataan Manisa BBSK.

Sebelumnya, pada Minggu (17/8/2025), Manisa mengunggah foto kedatangan Megawati ke Turki.

Kemudian pada Senin (18/8/2025), pemain asal Jember, Jawa Timur, itu menjalani tes medis bersama Manisa.

Manisa BBSK akan menjadi pelabuhan baru Megawati setelah 2 musim memperkuat Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan dan kembali ke Indonesia membela BIN dan Petrokimia Gresik.

Sebelum itu, Megawati juga pernah berkarier di Supremer Chonburi E Tech di Thailand dan Ha Phu Thanh Noa di Vietnam.

Debut Megawati di Liga Turki kemungkinan akan berlangsung pada Oktober mendatang. Saat ini, pemain beralias Megatron itu akan menjalani agenda pramusim bersama Manisa BBSK.

Manisa BBSK merupakan tim promosi di kasta kedua Liga Voli Turki. Mereka berambisi naik ke kasta tertinggi dengan mendatangkan Megawati.