Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK

Megawati Hangestri Pertiwi bergabung dengan klub voli Turki, Manisa BBSK, setelah menandatangani kontrak. Debutnya diharapkan pada Oktober 2025.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 09:01
Atlet voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi gabung klub Liga Turki Manisa BBSK / Instagram
Atlet voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi gabung klub Liga Turki Manisa BBSK / Instagram
Ringkasan Berita
  • Megawati Hangestri Pertiwi resmi bergabung dengan klub voli Turki, Manisa BBSK, dan telah menandatangani kontrak baru.
  • Manisa BBSK, yang merupakan tim promosi di kasta kedua Liga Voli Turki, berharap dapat naik ke kasta tertinggi dengan kehadiran Megawati.
  • Sebelum bergabung dengan Manisa BBSK, Megawati telah bermain di klub-klub voli di Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain voli asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi diumumkan sebagai pemain baru klub Turki, Manisa BBSK.

Manisa BBSK melalui media sosial mengumumkan kepindahan Megawati Hangestri Pertiwi pada musim baru ini.

Megawati berfoto bersama Presiden Manisa, Murat Kumustekin pada Selasa (19/8/2025) waktu Indonesia.

Unggahan itu menyebut bahwa Megawati baru saja menandatangani kontrak bersama Manisa BBSK sebelum diumumkan.

Klub kasta kedua liga voli Turki itu pun menyambut pemain Timnas Indonesia tersebut dengan pesan khusus.

"Pemain kami, Megawati Hangestri Pertiwi, telah menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan tim kami! Upacara penandatanganan yang diadakan di fasilitas olahraga Halil Onultmak dihadiri Presiden Cabang Bola Voli kami, Murat Kumustekin," bunyi pernyataan Manisa BBSK.

Sebelumnya, pada Minggu (17/8/2025), Manisa mengunggah foto kedatangan Megawati ke Turki.

Kemudian pada Senin (18/8/2025), pemain asal Jember, Jawa Timur, itu menjalani tes medis bersama Manisa.

Manisa BBSK akan menjadi pelabuhan baru Megawati setelah 2 musim memperkuat Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan dan kembali ke Indonesia membela BIN dan Petrokimia Gresik.

Sebelum itu, Megawati juga pernah berkarier di Supremer Chonburi E Tech di Thailand dan Ha Phu Thanh Noa di Vietnam.

Debut Megawati di Liga Turki kemungkinan akan berlangsung pada Oktober mendatang. Saat ini, pemain beralias Megatron itu akan menjalani agenda pramusim bersama Manisa BBSK.

Manisa BBSK merupakan tim promosi di kasta kedua Liga Voli Turki. Mereka berambisi naik ke kasta tertinggi dengan mendatangkan Megawati.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

