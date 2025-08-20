Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia

Timnas Putri Indonesia U-16 akan berlaga di Piala AFF 2025 di Solo, menghadapi Timor Leste dan Malaysia. Pertandingan dimulai 20 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Piala AFF U-16 Putri 2025 akan diikuti oleh Timnas Putri Indonesia menghadapi Malaysia dan Timor Leste.

Piala AFF U-16 Putri 2025 akan digelar di Solo, Jawa Tengah, mulai hari ini, Rabu (20/8/2025).

Timnas U-16 Indonesia yang berstatus tuan rumah masuk ke Grup A bersama Timor Leste dan Malaysia.

Garuda Pertiwi Muda yang dilatih Timo Scheunemann akan membuka Piala AFF U-16 2025 melawan Timor Leste di Stadion Manahan, Solo, pukul 20.30 WIB.

Kemudian, Indonesia akan menutup pertandingan Grup A dengan melawan Malaysia di tempat yang sama, pada Minggu (24/8/2025) pukul 20.30 WIB.

Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-16 Putri 2025.

Selain ketiga tim yang tergabung di Grup A, Piala AFF U-16 Putri juga diikuti 6 tim yang terbagi dalam Grup B dan Grup C.

Grup B berisi Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Adapun Grup C dihuni Thailand, Singapura, dan juara edisi perdana Australia.

Pertandingan Grup B dan Grup C Piala AFF U-16 Putri 2025 akan digelar pada Kamis (21/8/2025) di Stadion Sriwedari.

Di grup C, Australia akan melawan Thailand pada pukul 15.30 WIB dan dilanjutkan dengan laga Kamboja melawan Vietnam pada pukul 19.30 WIB.

Berikut jadwal Piala AFF U-16 Putri 2025:

Rabu (20/8/2025)

Indonesia vs Timor Leste di Stadion Manahan, pukul 19.30 WIB

Minggu (24/8)