Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Piala AFF U-16 Putri 2025 akan diikuti oleh Timnas Putri Indonesia menghadapi Malaysia dan Timor Leste.
Piala AFF U-16 Putri 2025 akan digelar di Solo, Jawa Tengah, mulai hari ini, Rabu (20/8/2025).
Timnas U-16 Indonesia yang berstatus tuan rumah masuk ke Grup A bersama Timor Leste dan Malaysia.
Garuda Pertiwi Muda yang dilatih Timo Scheunemann akan membuka Piala AFF U-16 2025 melawan Timor Leste di Stadion Manahan, Solo, pukul 20.30 WIB.
Kemudian, Indonesia akan menutup pertandingan Grup A dengan melawan Malaysia di tempat yang sama, pada Minggu (24/8/2025) pukul 20.30 WIB.
Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-16 Putri 2025.
Baca Juga
Selain ketiga tim yang tergabung di Grup A, Piala AFF U-16 Putri juga diikuti 6 tim yang terbagi dalam Grup B dan Grup C.
Grup B berisi Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Adapun Grup C dihuni Thailand, Singapura, dan juara edisi perdana Australia.
Pertandingan Grup B dan Grup C Piala AFF U-16 Putri 2025 akan digelar pada Kamis (21/8/2025) di Stadion Sriwedari.
Di grup C, Australia akan melawan Thailand pada pukul 15.30 WIB dan dilanjutkan dengan laga Kamboja melawan Vietnam pada pukul 19.30 WIB.
Berikut jadwal Piala AFF U-16 Putri 2025:
Rabu (20/8/2025)
- Indonesia vs Timor Leste di Stadion Manahan, pukul 19.30 WIB
Minggu (24/8)
- Indonesia vs Malaysia di Stadion Manahan, pukul 19.30 WIB.