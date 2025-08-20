Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia

Timnas Putri Indonesia U-16 akan berlaga di Piala AFF 2025 di Solo, menghadapi Timor Leste dan Malaysia. Pertandingan dimulai 20 Agustus 2025.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 11:34
Share
Jadwal Piala AFF U-16 Putri / REUTERS/Kai Pfaffenbach
Jadwal Piala AFF U-16 Putri / REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ringkasan Berita
  • Piala AFF U-16 Putri 2025 diadakan di Solo, Jawa Tengah, dengan Timnas Putri Indonesia menghadapi Timor Leste dan Malaysia di Grup A.
  • Indonesia akan melawan Timor Leste pada 20 Agustus 2025 dan Malaysia pada 24 Agustus 2025, keduanya di Stadion Manahan, Solo.
  • Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan melaju ke semifinal Piala AFF U-16 Putri 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Piala AFF U-16 Putri 2025 akan diikuti oleh Timnas Putri Indonesia menghadapi Malaysia dan Timor Leste.

Piala AFF U-16 Putri 2025 akan digelar di Solo, Jawa Tengah, mulai hari ini, Rabu (20/8/2025).

Timnas U-16 Indonesia yang berstatus tuan rumah masuk ke Grup A bersama Timor Leste dan Malaysia.

Garuda Pertiwi Muda yang dilatih Timo Scheunemann akan membuka Piala AFF U-16 2025 melawan Timor Leste di Stadion Manahan, Solo, pukul 20.30 WIB.

Kemudian, Indonesia akan menutup pertandingan Grup A dengan melawan Malaysia di tempat yang sama, pada Minggu (24/8/2025) pukul 20.30 WIB.

Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-16 Putri 2025.

Baca Juga

Selain ketiga tim yang tergabung di Grup A, Piala AFF U-16 Putri juga diikuti 6 tim yang terbagi dalam Grup B dan Grup C.

Grup B berisi Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Adapun Grup C dihuni Thailand, Singapura, dan juara edisi perdana Australia.

Pertandingan Grup B dan Grup C Piala AFF U-16 Putri 2025 akan digelar pada Kamis (21/8/2025) di Stadion Sriwedari.

Di grup C, Australia akan melawan Thailand pada pukul 15.30 WIB dan dilanjutkan dengan laga Kamboja melawan Vietnam pada pukul 19.30 WIB.

Berikut jadwal Piala AFF U-16 Putri 2025:

Rabu (20/8/2025)

  • Indonesia vs Timor Leste di Stadion Manahan, pukul 19.30 WIB

Minggu (24/8)

  • Indonesia vs Malaysia di Stadion Manahan, pukul 19.30 WIB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
21 menit yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025
Premium
1 jam yang lalu

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Akira Higashiyama Bangga meski Timnas Putri U-20 Indonesia Gagal Lolos Piala Asia

Akira Higashiyama Bangga meski Timnas Putri U-20 Indonesia Gagal Lolos Piala Asia

Menpora Bereaksi Soal Penyelenggaraan Liga Putri Indonesia yang Belum Jelas

Menpora Bereaksi Soal Penyelenggaraan Liga Putri Indonesia yang Belum Jelas

Prediksi Skor Indonesia vs Chinese Taipei: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Indonesia vs Chinese Taipei: Head to Head, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia
Bola Indonesia
46 menit yang lalu

Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi
Liga Inggris
2 jam yang lalu

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025
Aneka Sport
2 jam yang lalu

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025

Al Nassr Lolos ke Final Piala Super Arab Saudi, Kans Cristiano Ronaldo Akhiri Puasa Gelar
Bola Dunia
3 jam yang lalu

Al Nassr Lolos ke Final Piala Super Arab Saudi, Kans Cristiano Ronaldo Akhiri Puasa Gelar

Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK
Aneka Sport
3 jam yang lalu

Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

3

Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

4

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

5

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

3

Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

4

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

5

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?