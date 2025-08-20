Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025

Atlet voli Vietnam, Nguyen Thi Bich Tuyen, mundur dari Kejuaraan Dunia 2025 di Thailand karena isu gender dan aturan FIVB yang dianggapnya tidak adil.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 09:51
Share
Pemain Vietnam Nguyen Thi Bich Tuyen yang mengundurkan diri dari Kejuaraan Dunia Voli 2025 di tengah isu gender. / AVC
Pemain Vietnam Nguyen Thi Bich Tuyen yang mengundurkan diri dari Kejuaraan Dunia Voli 2025 di tengah isu gender. / AVC
Ringkasan Berita
  • Nguyen Thi Bich Tuyen mengundurkan diri dari Kejuaraan Dunia Voli 2025 di Thailand karena isu gender dan persyaratan baru dari Federasi Bola Voli Internasional (FIVB).
  • Bich Tuyen merasa peraturan baru FIVB tidak transparan dan kurang adil, dan menekankan pentingnya rasa hormat dan keadilan dalam olahraga.
  • Dengan pengunduran diri Bich Tuyen, Timnas Voli Vietnam hanya memiliki 13 pemain dan tidak mencari pengganti, sementara tim U-21 Vietnam terkena sanksi karena pelanggaran aturan gender.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan mengejutkan diambil oleh pemain Vietnam Nguyen Thi Bich Tuyen yang mengundurkan diri dari Kejuaraan Dunia Voli 2025.

Nguyen Thi Bich Tuyen memutuskan mengundurkan diri dari skuad Vietnam yang bersiap tampil di Kejuaraan Dunia Voli 2025 yang berlangsung di Phuket, Thailand, pada 22 Agustus hingga 7 September mendatang.

Bich Tuyen tengah disoroti karena isu gender yang melibatkannya di Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025.

Kendati demikian, Federasi Bola Voli Vietnam (VFV) menyatakan pengunduran diri Bich Tuyen lantaran alasan pribadi.

Dilansir dari Vietnamplus, Bich Tuyen pun buka suara terkait alasan dirinya mundur dari skuad Kejuaraan Dunia Voli 2025.

"Saya mengambil keputusan ini bukan karena kurangnya keinginan untuk berkompetisi, melainkan karena persyaratan baru dari Federasi Bola Voli Internasional (FIVB) terkait kondisi bertanding atlet. Bagi saya, olahraga bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang rasa hormat dan keadilan. Saya merasa peraturan ini tidak transparan dan kurang adil bagi para atlet. Saya percaya bahwa setiap atlet berhak berkompetisi dalam lingkungan yang saling menghormati dan setara," ucap Bich Tuyen.

Baca Juga

Dia juga berterima kasih kepada penggemar, tim pelatih, dan rekannya di tim voli Vietnam yang terus memberikan dukungan.

Bich Tuyen mengungkapkan bahwa dirinya akan fokus berlatih dan mempersiapkan diri untuk turnamen-turnamen selanjutnya.

"Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Saya berharap dapat terus mendukung rekan-rekan setim di turnamen mendatang," ujar dia.

Dengan pengunduran diri Bich Tuyen, skuad Timnas Voli Vietnam hanya diperkuat oleh 13 pemain.

VFV disebut tak mencari pemain pengganti untuk mengisi slot yang ditinggalkan Bich Tuyen.

Timnas voli U-21 Vietnam dijatuhi sanksi dari Federasi Voli Dunia (FIVB) dalam Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025 di Indonesia.

Vietnam dinilai menggunakan 2 pemain yang tidak sah karena dinilai melanggar aturan terkait gender.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
21 menit yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025
Premium
1 jam yang lalu

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ekspor Vietnam Melesat jelang Pemberlakuan Tarif Trump

Ekspor Vietnam Melesat jelang Pemberlakuan Tarif Trump

Kejar Swasembada Susu, RI Siapkan Lahan 3.000 Ha Buat Investor Vietnam

Kejar Swasembada Susu, RI Siapkan Lahan 3.000 Ha Buat Investor Vietnam

Forum Ekonomi Indonesia-Vietnam Untuk Peningkatan Peluang Kerja Sama Bilateral

Forum Ekonomi Indonesia-Vietnam Untuk Peningkatan Peluang Kerja Sama Bilateral

Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK

Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK

Perjuangan Dimulai, Ini Jadwal Indonesia di Kejuaraan Dunia Bola Voli Putra U-21 2025

Perjuangan Dimulai, Ini Jadwal Indonesia di Kejuaraan Dunia Bola Voli Putra U-21 2025

Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia
Bola Indonesia
46 menit yang lalu

Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi
Liga Inggris
2 jam yang lalu

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025
Aneka Sport
2 jam yang lalu

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025

Al Nassr Lolos ke Final Piala Super Arab Saudi, Kans Cristiano Ronaldo Akhiri Puasa Gelar
Bola Dunia
3 jam yang lalu

Al Nassr Lolos ke Final Piala Super Arab Saudi, Kans Cristiano Ronaldo Akhiri Puasa Gelar

Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK
Aneka Sport
3 jam yang lalu

Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

3

Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

4

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

5

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

3

Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

4

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

5

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?