Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

Bayer Leverkusen meminjam Claudio Echeverri dari Man City selama semusim tanpa opsi pembelian, menggantikan Florian Wirtz yang pindah ke Liverpool.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 21:17
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Bayer Leverkusen menggaet gelandang muda berbakat Argentina, Claudio Echeverri dari Manchester City dengan status pinjaman selama semusim.

Leverkusen mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk meminjam Echeverri selama satu tahun tanpa opsi pembelian permanen.

Berdasarkan laporan The Athletic pada Rabu, Leverkusen akan membayar biaya pinjaman kepada Manchester City, dan akan menanggung gaji sang pemain.

Kesepakatan ini dipastikan tidak mencakup klausul pembelian, karena Manchester City masih memandang Echeverri bagian dari rencana jangka panjang mereka di Etihad Stadium.

Leverkusen mengalahkan Borussia Dortmund dalam perburuan Echeverri di bursa transfer musim panas ini.

Dortmund sebelumnya mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi pembelian, tapi Manchester City menolak klausul ini.

Pemain berusia 19 tahun itu telah mencapai kesepakatan personal dengan Leverkusen, dan tes medis segera dilakukan.

Echeverri bergabung dengan Manchester City dari River Plate pada Januari 2024 dengan biaya transfer 12,5 juta pound ditambah bonus.

Setelah transfer, dia dipinjamkan kembali kepada River Plate pada 2024.

Echeverri tampil beberapa kali bersama tim utama Man City, termasuk debutnya dalam final Piala FA melawan Crystal Palace, satu laga Liga Inggris melawan Fulham, dan mencetak gol dalam kemenangan 6-0 atas Al-Ain pada Piala Dunia Antarklub 2025.

Namun, mengingat persaingan ketat di lini tengah City, klub memutuskan peminjaman menjadi langkah terbaik untuk perkembangan sang pemain.

Di bawah asuhan pelatih baru Erik ten Hag, Leverkusen melihat Echeverri tambahan kreatif untuk mengisi kekosongan setelah kepergian Florian Wirtz ke Liverpool.

Sebelum kesepakatan dengan Leverkusen, Echeverri juga dikaitkan dengan Sevilla, Real Betis, Roma, dan Girona, yang semuanya tertarik meminjamnya.

Namun, Leverkusen berhasil mengamankan tanda tangan sang pemain, menunjukkan ambisi mereka tetap kompetitif di Bundesliga setelah kehilangan Jeremie Frimpong dan Florian Wirtz.

Transfer ini menjadi langkah strategis Echeverri untuk mengembangkan potensinya di salah satu liga top Eropa. Kontraknya di Manchester City masih berlaku hingga 2028.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

