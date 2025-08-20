Al Nassr Lolos ke Final Piala Super Arab Saudi, Kans Cristiano Ronaldo Akhiri Puasa Gelar

Al Nassr kalahkan Al Ittihad 2-1, lolos ke final Piala Super Arab Saudi 2025. Ronaldo berpeluang akhiri puasa gelar 2 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Al Nassr melaju ke partai final Piala Super Arab Saudi 2025-2026 setelah mengalahkan Al Ittihad.

Al Nassr membekuk Al Ittihad dengan skor 2-1 dalam semifinal Piala Super Arab Saudi 2025 di Stadion Hong Kong, Selasa (19/8/2025).

Al Nassr unggul lebih dulu pada menit ke-10 setelah Sadio Mane meneruskan assist matang dari Marcelo Brozovic.

Tak berselang lama, Al Ittihad menyamakan kedudukan pada menit ke-16 lewat gol pemain asal Belanda Steven Bergwijn.

Al Nassr harus bermain dengan 10 orang setelah Mane dikartu merah pada menit ke-25. Pemain asal Senegal itu dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Al Ittihad, Al Shanqiti.

Kendati kalah jumlah pemain, Al Nassr justru tampil kesetanan. Peluang emas didapatkan Cristiano Ronaldo pada menit ke-48.

Menyambut umpan Kingsley Coman, sepakan Ronaldo dari kotak penalti melambung di atas gawang lawan.

Al Nassr baru benar-benar unggul pada menit ke-62. Joao Felix mencetak gol meneruskan assist brilian dari Ronaldo.

Ronaldo yang lolos dari jebakan offside menerima bola dari lini tengah. Meski punya peluang mencetak gol, kapten Timnas Portugal itu membagi bola kepada kompatriotnya yang berdiri bebas.

Felix sempat mencetak gol kedua namun dianulir karena lebih dulu terjadi pelanggaran yang dilakukan Ronaldo.

Hingga laga usai, Al Ittihad tak mampu mencetak gol penyeimbang. Karim Benzema dan kawan-kawan pun mesti takluk 1-2 dari Al Nassr.

Di babak final Piala Super Arab Saudi, Al Nassr akan menghadapi pemenang laga Al Qadsiah vs Al Ahli.

Laga final Piala Super Arab Saudi menjadi kans bagi Ronaldo untuk meraih trofi pertama dalam 2 tahun terakhir.