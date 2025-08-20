Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Al Nassr Lolos ke Final Piala Super Arab Saudi, Kans Cristiano Ronaldo Akhiri Puasa Gelar

Al Nassr kalahkan Al Ittihad 2-1, lolos ke final Piala Super Arab Saudi 2025. Ronaldo berpeluang akhiri puasa gelar 2 tahun.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 09:20
Share
Al Nassr melaju ke partai final Piala Super Arab Saudi 2025-2026 setelah mengalahkan Al Ittihad. / Reuters-Tyrone Siu
Al Nassr melaju ke partai final Piala Super Arab Saudi 2025-2026 setelah mengalahkan Al Ittihad. / Reuters-Tyrone Siu
Ringkasan Berita
  • Al Nassr melaju ke final Piala Super Arab Saudi 2025-2026 setelah mengalahkan Al Ittihad dengan skor 2-1 di semifinal.
  • Joao Felix mencetak gol kemenangan Al Nassr setelah menerima assist dari Cristiano Ronaldo, meskipun bermain dengan 10 orang setelah Sadio Mane dikartu merah.
  • Final ini menjadi kesempatan bagi Cristiano Ronaldo untuk mengakhiri puasa gelar selama dua tahun terakhir.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Al Nassr melaju ke partai final Piala Super Arab Saudi 2025-2026 setelah mengalahkan Al Ittihad.

Al Nassr membekuk Al Ittihad dengan skor 2-1 dalam semifinal Piala Super Arab Saudi 2025 di Stadion Hong Kong, Selasa (19/8/2025).

Al Nassr unggul lebih dulu pada menit ke-10 setelah Sadio Mane meneruskan assist matang dari Marcelo Brozovic.

Tak berselang lama, Al Ittihad menyamakan kedudukan pada menit ke-16 lewat gol pemain asal Belanda Steven Bergwijn.

Al Nassr harus bermain dengan 10 orang setelah Mane dikartu merah pada menit ke-25. Pemain asal Senegal itu dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Al Ittihad, Al Shanqiti.

Kendati kalah jumlah pemain, Al Nassr justru tampil kesetanan. Peluang emas didapatkan Cristiano Ronaldo pada menit ke-48.

Baca Juga

Menyambut umpan Kingsley Coman, sepakan Ronaldo dari kotak penalti melambung di atas gawang lawan.

Al Nassr baru benar-benar unggul pada menit ke-62. Joao Felix mencetak gol meneruskan assist brilian dari Ronaldo.

Ronaldo yang lolos dari jebakan offside menerima bola dari lini tengah. Meski punya peluang mencetak gol, kapten Timnas Portugal itu membagi bola kepada kompatriotnya yang berdiri bebas.

Felix sempat mencetak gol kedua namun dianulir karena lebih dulu terjadi pelanggaran yang dilakukan Ronaldo.

Hingga laga usai, Al Ittihad tak mampu mencetak gol penyeimbang. Karim Benzema dan kawan-kawan pun mesti takluk 1-2 dari Al Nassr.

Di babak final Piala Super Arab Saudi, Al Nassr akan menghadapi pemenang laga Al Qadsiah vs Al Ahli.

Laga final Piala Super Arab Saudi menjadi kans bagi Ronaldo untuk meraih trofi pertama dalam 2 tahun terakhir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
21 menit yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025
Premium
1 jam yang lalu

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Inigo Martinez Resmi Merumput ke Arab Saudi, Susul Ronaldo

Inigo Martinez Resmi Merumput ke Arab Saudi, Susul Ronaldo

Peran Ronaldo di Balik Kedatangan Pelatih Asal Portugal ke Al Nassr

Peran Ronaldo di Balik Kedatangan Pelatih Asal Portugal ke Al Nassr

Cristiano Ronaldo Buka-bukaan Tak Tertarik Tampil di Piala Dunia Antarklub 2025

Cristiano Ronaldo Buka-bukaan Tak Tertarik Tampil di Piala Dunia Antarklub 2025

Danantara Kawal Proyek Kampung Haji, Bidik Aset Strategis di Makkah

Danantara Kawal Proyek Kampung Haji, Bidik Aset Strategis di Makkah

Arab Saudi Naikkan Harga Minyak ke Asia Meski OPEC+ Genjot Produksi

Arab Saudi Naikkan Harga Minyak ke Asia Meski OPEC+ Genjot Produksi

Insiden Wahana 360 Derajat Green Mountain Park di Arab Saudi, 23 Pengunjung Cedera

Insiden Wahana 360 Derajat Green Mountain Park di Arab Saudi, 23 Pengunjung Cedera

Pemain ini Dicoret dari Timnas Belanda Usai Pindah ke Liga Arab Saudi

Pemain ini Dicoret dari Timnas Belanda Usai Pindah ke Liga Arab Saudi

Bursa Transfer: Pep Guardiola Pastikan De Bruyne Tak Susul Ronaldo ke Arab Saudi

Bursa Transfer: Pep Guardiola Pastikan De Bruyne Tak Susul Ronaldo ke Arab Saudi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia
Bola Indonesia
46 menit yang lalu

Jadwal Piala AFF U-16 Putri, Indonesia Lawan Timor Leste dan Malaysia

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi
Liga Inggris
2 jam yang lalu

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025
Aneka Sport
2 jam yang lalu

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025

Al Nassr Lolos ke Final Piala Super Arab Saudi, Kans Cristiano Ronaldo Akhiri Puasa Gelar
Bola Dunia
3 jam yang lalu

Al Nassr Lolos ke Final Piala Super Arab Saudi, Kans Cristiano Ronaldo Akhiri Puasa Gelar

Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK
Aneka Sport
3 jam yang lalu

Megawati Hangestri Pertiwi Gabung Klub Voli Turki Manisa BBSK

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

3

Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

4

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

5

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Leverkusen Gaet Echeverri dari Man City untuk Gantikan Florian Writz

3

Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

4

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

5

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?