Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-7: Mallorca vs Barcelona, Real Madrid vs Osasuna

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ketujuh yang akan memainkan partai Real Mallorca vs Barcelona dan Real Madrid vs Osasuna.

Setelah kurang lebih sepekan terhenti karena jeda internasional, Liga Spanyol kini akan kembali digelar.

Pekan ketujuh Liga Spanyol bakal dibuka dengan pertandingan Athletic Bilbao vs Almeria, Sabtu (1/10/2022) dini hari WIB.

Selanjutnya, ada tiga laga yang digelar pada Sabtu malam yakni Cadiz vs Villarreal, Getafe vs Real Valladolid, dan Sevilla vs Atletico Madrid.

Atletico Madrid yang biasanya berada di papan atas belum menemukan performa terbaik musim ini.

Skuad besutan Diego Simeone itu untuk sementara tertahan di posisi ketujuh dengan 10 poin hasil tiga kali menang, satu kali imbang, dan dua kali kalah.

Selanjutnya pada Minggu (2/10/2022) ada empat pertandingan yang bergulir. Salah satunya adalah Mallorca vs Barcelona.

El Barca bisa mengambil alih puncak klasemen dari Real Madrid jika bisa memenangi laga kontra Mallorca.

Saat ini Barcelona ada di posisi kedua dengan 16 poin, berselisih dua angka di belakang Real Madrid yang masih mencatatkan 100 persen kemenangan.

Selain laga itu ada pula Espanyol vs Valencia, Celta Vigo vs Real Betis, dan Girona vs Real Sociedad.

Real Madrid baru akan bermain pada Senin (3/10/2022) dini hari WIB. Los Blancos bakal menjamu Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu.

Osasuna menjadi lawan yang terbilang tangguh karena menempati posisi kelima klasemen sementara. Mereka hanya berselisih enam angka dari Real Madrid.

Rayo Vallecano vs Elche bakal menjadi penutup pekan ketujuh Liga Spanyol, Selasa (4/10/2022) dini hari WIB.

Jadwal Liga Spanyol

Pekan 7

Sabtu (1/10/2022)

Athletic Bilbao vs Almeria - 02.00 WIB

Cadiz vs Villarreal - 19.00 WIB

Getafe vs Real Valladolid - 21.15 WIB

Sevilla vs Atletico Madrid - 23.30 WIB

Minggu (2/10/2022)

Mallorca vs Barcelona - 02.00 WIB

Espanyol vs Valencia - 19.00 WIB

Celta Vigo vs Real Betis - 21.15 WIB

Girona vs Real Sociedad - 23.30 WIB

Senin (3/10/2022)

Real Madrid vs Osasuna - 02.00 WIB

Selasa (4/10/2022)

Rayo vs Elche - 02.00 WIB

