Xabi Alonso Ungkap Berat Badan Mbappe Naik, Ini Penyebabnya

Xabi Alonso ungkap Mbappe naik 4 kg usai sakit di Piala Dunia Antarklub 2025. Kini, Mbappe kembali cetak gol untuk Real Madrid di Liga Spanyol.
Newswire
Newswire
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:14
Pemain Real Madrid, Kylian Mbappe / REUTERS-Susana Vera
Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Real Madrid Xabi Alonso menyebut megabintang Los Blancos Kylian Mbappe mengalami kenaikan berat badan empat kilogram dalam kurun waktu sekitar satu bulan.

Sebelumnya, kapten tim nasional Prancis tersebut menderita sakit dan penurunan berat badan kala membela El Real bersaing di Piala Dunia Antarklub 2025. Hal tersebut juga membuat massa otot Mbappe mengalami penyusutan.

"Dia (Mbappe) mendapatkan kembali empat kilo berat badannya yang hilang di Piala Dunia Antarklub 2025. Saya tidak bisa memberitahu banyak kondisinya pada musim lalu karena saya tidak di sini," kata Xabi Alonso dikutip dari laman resmi klub, Senin.

Penyerang bernomor punggung sepuluh tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor kala membela Los Galacticos memetik kemenangan tiga gol tanpa balas atas Oviedo pada pertandingan kedua Liga Spanyol yang berlangsung Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo, Senin.

Di laga tersebut, Mbappe mengamankan dua gol yang masing-masing dicetak pada menit ke-37 dan ke-83.

Atas performa impresif Mbappe, Xabi mengapresiasi kontribusinya yang mampu menjadi ancaman ketika memegang bola ataupun saat melakukan pressing ketika timnya tidak menguasai bola.

"Dia melakukannya dengan sangat baik hari ini dan hari lainnya juga. Kami masih meningkatkan dan melihat apa yang perlu kami koreksi," ujar mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut.

"Kami baru bekerja sama belum lama ini, tapi saya pikir kami memiliki perasaan dan komunikasi yang positif," imbuh Xabi.

Mantan penyerang Paris Saint-Germain tersebut kini menjadi top skor sementara Liga Spanyol setelah mendulang total tiga gol dari dua pertandingan.

Nama Mbappe berada di daftar puncak sepatu emas Liga Spanyol bersama dengan penyerang Villareal Tajon Buchanan yang juga mengoleksi tiga gol dari dua pertandingan.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Topik

