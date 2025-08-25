Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Andi Ramang dan Mardi Lestari Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo

Presiden Prabowo memberikan tanda kehormatan kepada Andi Ramang dan Mardi Lestari atas kontribusi mereka dalam mengharumkan nama Indonesia di dunia olahraga.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 13:56
Share
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025). Youtube Setpres RI
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025). Youtube Setpres RI
Ringkasan Berita
  • Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan kepada legenda olahraga Indonesia, termasuk Andi Ramang dan Mardi Lestari, di Istana Negara.
  • Andi Ramang, striker Timnas Indonesia era 1950-an, dikenal atas prestasinya di Olimpiade 1956 dan masuk dalam daftar FIFA Legends.
  • Mardi Lestari, mantan atlet sprint, mencatat sejarah dengan mencapai semifinal Olimpiade 1988 dan memegang rekor nasional sprint 100 meter selama 20 tahun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan kepada insan olahraga, di antaranya legenda Timnas Indonesia Andi Ramang dan Mardi Lestari.

Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Acara itu digelar untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada tokoh yang mengharumkan nama Indonesia dan berprestasi di kancah dunia.

Dari dunia olahraga, tanda kehormatan diberikan kepada legenda Timnas Indonesia, Andi Ramang.

Pria kelahiran Barru, Sulawesi Selatan, itu menjadi legenda Timnas Indonesia dengan berbagai pencapaian gemilang.

Ramang merupakan striker Timnas Indonesia era 1950-an. Ramang pernah membawa Garuda tampil di Olimpiade 1956 Melbourne.

Baca Juga

Pada ajang tersebut Ramang yang beralias Si Kancil itu merepotkan pertahanan Uni Soviet dan mengancam gawang yang dijaga kiper legendaris, Lev Yashin.

Ramang tercatat mencetak 10 gol dalam 18 pertandingan Timnas Indonesia. Dia juga sering menghadapi pemain-pemain legendaris dunia.

Selain Yashin, ada Raymond Kopa, legenda Prancis yang membela Stade de Reims. Ramang juga menghadapi Vladimir Beara yang menjadi kiper Timnas Yugoslavia.

Kemahsyuran Ramang turut diakui dunia. Pria kelahiran 24 April 1924 itu menjadi satu-satunya pemain asal Indonesia yang masuk dalam daftar FIFA Legends yang berisi 7.000 nama.

Di luar sepak bola, ada nama Mardi Lestari yang turut mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden Prabowo.

Mardi Lestari adalah mantan atlet Indonesia di nomor sprint 100 dan 200 meter. Dia membuat sejarah dengan menembus semifinal Olimpiade 1988 Seoul.

Mardi merajai turnamen Asia Tenggara dengan koleksi empat medali emas Sea Games sejak 1989 hingga 1993.

Pria asal Binjai, Sumatra Utara, itu memegang rekor nasional sprint 100 meter dengan catatan 10,20 detik. Rekor itu bertahan sejak 1989 hingga dipecahkan Suryo Agung Wibowo pada 2009.

Selain atlet, Presiden Prabowo juga memberikan tanda kehormatan kepada pengurus olahraga Indonesia.

Ketua NPC Indonesia, Senny Marbun, mendapat penghargaan karena jasanya memajukan olahraga disabilitas di Tanah Air.

Kemudian ada Agum Gumelar, purnawirawan TNI yang sempat memimpin Persatuan Judo Indonesia (PJSI) pada 1987, PSSI (1999-2003), dan menjadi Ketua KONI periode 2003-2007.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
2 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium
2 jam yang lalu

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura

Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura

Ketika Prabowo Bentuk 2 Badan Baru di Tengah Aksi Efisiensi Anggaran

Ketika Prabowo Bentuk 2 Badan Baru di Tengah Aksi Efisiensi Anggaran

Baru Kerja 10 Bulan, Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Kabinetnya

Baru Kerja 10 Bulan, Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Kabinetnya

Prabowo Beri Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama ke Gubernur BI Perry Warjiyo

Prabowo Beri Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama ke Gubernur BI Perry Warjiyo

Merambah Megah Citatah

Merambah Megah Citatah

Studi Sebut Olahraga Ini Dapat Membantu Melawan Kanker Payudara

Studi Sebut Olahraga Ini Dapat Membantu Melawan Kanker Payudara

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania

Komentar Arya Sinulingga Jika Timnas Indonesia Lawan STY

Komentar Arya Sinulingga Jika Timnas Indonesia Lawan STY

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park
Liga Inggris
37 menit yang lalu

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?
Aneka Sport
2 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania

Xabi Alonso Ungkap Berat Badan Mbappe Naik, Ini Penyebabnya
Sportainment
3 jam yang lalu

Xabi Alonso Ungkap Berat Badan Mbappe Naik, Ini Penyebabnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

2

Andi Ramang dan Mardi Lestari Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo

3

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

4

Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija

5

Kans Bertemu Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Asia U-23, Ini Respons Manajer Timnas Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

2

Andi Ramang dan Mardi Lestari Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo

3

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

4

Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija

5

Kans Bertemu Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Asia U-23, Ini Respons Manajer Timnas Indonesia