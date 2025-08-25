Meski Finis Urutan Sembilan, Pecco Senang dengan Perkembangan Motornya

Francesco Bagnaia puas dengan perkembangan motor Desmosedici GP25 meski finis kesembilan di GP Hungaria, meningkatkan kepercayaan diri untuk balapan selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia senang dengan proses perkembangannya dengan Desmosedici GP25 meski finis di urutan kesembilan GP Hungaria 2025.

Dalam balapan utama GP Hungaria yang berlangsung di Balaton Park, Minggu (24/8), Pecco harus puas finis di urutan kesembilan setelah mencatatkan waktu +14,854 detik atau tertinggal dari rekan setimnya Marc Marquez yang menjadi juara dengan catatan waktu 42 menit 37,681 detik.

Pecco mengungkapkan dirinya mendapatkan rasa kepercayaan diri selama balapan setelah berhasil terus mencatatkan waktu yang semakin tajam dari lap per lap.

"Ini adalah pertama kalinya musim ini saya merasa lebih baik: jelas hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami, tetapi tujuan untuk mencari solusi telah mulai membuahkan hasil," kata Pecco dikutip dari laman Ducati, Senin.

"Langkah maju yang dilakukan selama tiga hari ini sangat signifikan dan saya senang (atas perkembangan ini)," imbuhnya.

Pembalap asal Italia tersebut selama musim ini memang kerap mengeluhkan performa Desmosedici GP25, terutama masalah pengereman.

Namun dengan hasil yang dicapainya lewat sejumlah perbaikan Desmosedici GP25 di Balaton Park, membuat Pecco kian percaya diri untuk bisa terus berkembang dan bersaing hingga akhir musim.

Hasil balapan di Balaton Park membuat Pecco kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 227 poin. Pecco masih tertinggal jauh dari pemuncak klasemen sementara yakni rekan setimnya Marc yang telah mengamankan total 455 poin.

GP Catalunya yang berlangsung pada 5-7 September akan menjadi balapan berikutnya.