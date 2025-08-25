Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Meski Finis Urutan Sembilan, Pecco Senang dengan Perkembangan Motornya

Francesco Bagnaia puas dengan perkembangan motor Desmosedici GP25 meski finis kesembilan di GP Hungaria, meningkatkan kepercayaan diri untuk balapan selanjutnya.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:53
Share
Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia/ REUTERS-Pablo Morano
Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia/ REUTERS-Pablo Morano

Bisnis.com, JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia senang dengan proses perkembangannya dengan Desmosedici GP25 meski finis di urutan kesembilan GP Hungaria 2025.

Dalam balapan utama GP Hungaria yang berlangsung di Balaton Park, Minggu (24/8), Pecco harus puas finis di urutan kesembilan setelah mencatatkan waktu +14,854 detik atau tertinggal dari rekan setimnya Marc Marquez yang menjadi juara dengan catatan waktu 42 menit 37,681 detik.

Pecco mengungkapkan dirinya mendapatkan rasa kepercayaan diri selama balapan setelah berhasil terus mencatatkan waktu yang semakin tajam dari lap per lap.

"Ini adalah pertama kalinya musim ini saya merasa lebih baik: jelas hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami, tetapi tujuan untuk mencari solusi telah mulai membuahkan hasil," kata Pecco dikutip dari laman Ducati, Senin.

"Langkah maju yang dilakukan selama tiga hari ini sangat signifikan dan saya senang (atas perkembangan ini)," imbuhnya.

Pembalap asal Italia tersebut selama musim ini memang kerap mengeluhkan performa Desmosedici GP25, terutama masalah pengereman.

Baca Juga

Namun dengan hasil yang dicapainya lewat sejumlah perbaikan Desmosedici GP25 di Balaton Park, membuat Pecco kian percaya diri untuk bisa terus berkembang dan bersaing hingga akhir musim.

Hasil balapan di Balaton Park membuat Pecco kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 227 poin. Pecco masih tertinggal jauh dari pemuncak klasemen sementara yakni rekan setimnya Marc yang telah mengamankan total 455 poin.

GP Catalunya yang berlangsung pada 5-7 September akan menjadi balapan berikutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
2 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium
2 jam yang lalu

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming MotoGP Austria 2025 17 Agustus

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire

Link Live Streaming MotoGP Austria 2025: Ujian Marquez yang On Fire

Hasil MotoGP Hungaria 2025: Sempat Tercecer, MM93 Akhirnya Jadi Juara

Hasil MotoGP Hungaria 2025: Sempat Tercecer, MM93 Akhirnya Jadi Juara

Hasil MotoGP Hungaria 2025: Bezzechi dan Marc Marquez Saling Salip di Lap Ketujuh

Hasil MotoGP Hungaria 2025: Bezzechi dan Marc Marquez Saling Salip di Lap Ketujuh

Lancar, Link Live Streaming MotoGP Hungaria 2025 24 Agustus dari Balaton Park

Lancar, Link Live Streaming MotoGP Hungaria 2025 24 Agustus dari Balaton Park

Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull

Menangi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Lega Pecahkan Kutukan Sirkuit Red Bull

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

Momen Viral Marc Marquez Tak Tegur Sapa Saat Papasan dengan Valentino Rossi

MotoGP Austria 2025, Punya Catatan Bagus, Bagnaia Pede Bisa Menang

MotoGP Austria 2025, Punya Catatan Bagus, Bagnaia Pede Bisa Menang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park
Liga Inggris
37 menit yang lalu

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?
Aneka Sport
2 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania

Xabi Alonso Ungkap Berat Badan Mbappe Naik, Ini Penyebabnya
Sportainment
3 jam yang lalu

Xabi Alonso Ungkap Berat Badan Mbappe Naik, Ini Penyebabnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

2

Andi Ramang dan Mardi Lestari Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo

3

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

4

Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija

5

Kans Bertemu Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Asia U-23, Ini Respons Manajer Timnas Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

2

Andi Ramang dan Mardi Lestari Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo

3

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

4

Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija

5

Kans Bertemu Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Asia U-23, Ini Respons Manajer Timnas Indonesia