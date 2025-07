Hasil Arsenal Vs Newcastle United Babak 1, Comeback! The Gunners Berbalik Unggul

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Arsenal vs Newcastle United di babak satu laga persahabatan bertajuk Singapore Festival of Football, the Gunners comeback untuk unggul 2-1.

Bermain di Stadion Nasional Singapura, Minggu (27/7/2025), Arsenal yang diasuh Mikel Arteta langsung menekan pertahanan Newcastle dari sisi kanan yang ditempati Bukayo Saka.

Newcastle United yang dijuluki the Magpies mengejutkan Arsenal lewat gol Anthony Elanga pada menit kelima.

Berawal dari serangan balik, umpan tarik Sandro Tonali dari sisi kanan bisa disambut Elanga dengan sontekan yang membentur mistar gawang.

Selepas water break, kerja sama cantik satu-dua pemain Arsenal bisa diselesaikan dengan baik oleh Mikel Merino lewat tendangan mendatar untuk membawa skor imbang 1-1.

Tidak berselang berapa lama, Arsenal yang dijuluki the Gunners berhasil melakukan comeback pada menit 35 untuk 2-1 setelah Alex Murphy melakukan gol bunuh diri saat mencoba menghalau umpan tarik dari Kai Havertz dari sisi kiri.

Kiper Newcastle United, Nick Pope melakukan penyelamatan gemilang saat menepis tendangan sudut yang langsung mengarah ke gawang.

Hingga babak pertama selesai, Arsenal tetap unggul 2-1 atas Newcastle United.

Susunan pemain Arsenal vs Newcastle United:

Arsenal:

David Raya; Ben White, William Saliba, Riccardo Calafiori, Lewis-Skelly, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Ethan Nweneri, Leandro Trossard, Kai Havertz

Newcastle United:

Nick Pope; Kieran Trippier, Jamaal Lascelles, Dan Burn, Alex Murphy; Joe Willock, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Anthony Elanga, William Osula, Anthony Gordon