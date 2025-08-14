Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Leo/Bagas Tidak Mau Buang-buang Poin di Kejuaraan Dunia BWF 2025

Leo/Bagas siap maksimalkan debut di Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris, fokus perbaiki konsistensi dan fisik untuk raih hasil terbaik tanpa buang poin.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:20
Share
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana/Bisnis-Andhika
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana/Bisnis-Andhika

Bisnis.com, JAKARTA - Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menegaskan akan memaksimalkan debut mereka di Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris, Prancis, pada 25-31 Agustus, dengan menjadikan pengalaman turnamen sebelumnya sebagai pelajaran.

“Persiapan kami saat ini cukup baik. Kami masih membenahi kekurangan dari turnamen sebelumnya dan mencoba bermain lebih enjoy. Di kejuaraan dunia ini, kami ingin hasil maksimal,” ujar Leo di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Kamis.

Leo yang sempat cedera mengatakan fokusnya kini adalah mengembalikan kondisi fisik, terutama kaki, dan meningkatkan tenaga serta power tangan. Ia juga mengatakan pentingnya konsistensi di lapangan, khususnya dalam menjaga poin dari bola-bola mudah.

Sepanjang musim ini, Leo/Bagas telah sembilan kali turun dalam turnamen. Hasil terbaik mereka adalah menjadi runner-up di Super 1000 All England (11-16 Maret).

Namun, performa mereka cenderung naik turun setelah itu. Mereka sempat meraih perunggu di Kejuaraan Asia 2025 (8–13 April) sebelum tersingkir di babak awal Super 750 Singapore Open (27 Mei–1 Juni), Super 1000 Indonesia Open (3-8 Juni), dan Super 750 Japan Open (15-20 Juli. Terakhir, mereka terhenti di babak kedua Super 1000 China Open 2025 pada 22-27 Juli.

Bagas mengatakan pengalaman dari turnamen-turnamen tersebut menjadi bahan evaluasi.

Baca Juga

“Di latihan, kami terus perbaiki akurasi dan konsistensi agar tidak buang poin sendiri. Kami tidak boleh lengah. Setiap babak harus diantisipasi. Kami ingin membuktikan pasangan Bagas-Leo bisa menang dan memperbaiki hasil sebelumnya,” ujar Bagas.

Di Kejuaraan Dunia 2025, mereka langsung melaju ke babak kedua dan akan menghadapi pemenang antara pasangan Prancis Eloi Adam/Leo Rossi melawan wakil Inggris Rory Easton/Alex Green.

“Kami tidak boleh lengah. Ketika di lapangan tidak boleh kendor harus tetap fokus,” ujar Bagas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
5 menit yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?
Premium
34 menit yang lalu

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Indonesia Open 2025, Leo/Bagas Ditekuk Eks Ganda Nomor Satu Dunia

Hasil Indonesia Open 2025, Leo/Bagas Ditekuk Eks Ganda Nomor Satu Dunia

Jadi Runner-Up All England 2025, Leo/Bagas Alihkan Fokus ke Swiss Open

Jadi Runner-Up All England 2025, Leo/Bagas Alihkan Fokus ke Swiss Open

Hasil Final All England 2025, Bagas/Leo Harus Puas Jadi Runner Up

Hasil Final All England 2025, Bagas/Leo Harus Puas Jadi Runner Up

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah

Gregoria dan Putri KW Ditargetkan Raih Medali di Kejuaraan Dunia BWF 2025

Gregoria dan Putri KW Ditargetkan Raih Medali di Kejuaraan Dunia BWF 2025

Gantikan Axelsen di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Ini Komentar Alwi Farhan

Gantikan Axelsen di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Ini Komentar Alwi Farhan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prediksi Malut United Vs Bali United, Tuan Rumah Waspadai Sejumlah Pemain Lawan
Bola Indonesia
1 menit yang lalu

Prediksi Malut United Vs Bali United, Tuan Rumah Waspadai Sejumlah Pemain Lawan

Chelsea Sisihkan Bonus Juara Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Diogo Jota
Sportainment
13 menit yang lalu

Chelsea Sisihkan Bonus Juara Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Diogo Jota

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah
Aneka Sport
21 menit yang lalu

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah

Kepala Wasit Liga Inggris, Howard Webb Sebut Penggunaan VAR Bakal Lebih Sering
Sportainment
35 menit yang lalu

Kepala Wasit Liga Inggris, Howard Webb Sebut Penggunaan VAR Bakal Lebih Sering

Leo/Bagas Tidak Mau Buang-buang Poin di Kejuaraan Dunia BWF 2025
Aneka Sport
44 menit yang lalu

Leo/Bagas Tidak Mau Buang-buang Poin di Kejuaraan Dunia BWF 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs

2

Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace

3

Dramatis, PSG Juara Piala Super Eropa Usai Tekuk Spurs Lewat Adu Penalti

4

Jelang Lawan PSG, Tottenham Tunjuk Romero Jadi Kapten Baru Gantikan Son

5

Indonesia Ditahan Seri Tajikistan, Mathew Baker: Kami Pantas Dapatkan Lebih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs

2

Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace

3

Dramatis, PSG Juara Piala Super Eropa Usai Tekuk Spurs Lewat Adu Penalti

4

Jelang Lawan PSG, Tottenham Tunjuk Romero Jadi Kapten Baru Gantikan Son

5

Indonesia Ditahan Seri Tajikistan, Mathew Baker: Kami Pantas Dapatkan Lebih