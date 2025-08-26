Bisnis Indonesia Premium
Rapat Paripurna Setujui Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

DPR RI setujui naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans untuk perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 13:19
DPR RI setujui naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans untuk membela Timnas Indonesia / Instagram.

Ringkasan Berita
  • DPR RI menyetujui naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans sebagai WNI dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.
  • Setelah persetujuan DPR, berkas naturalisasi akan diajukan kepada Presiden RI untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebelum pengambilan sumpah WNI.
  • Zijlstra dan Jonathans diharapkan memperkuat Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan pemberian Warga Negara Indonesia (WNI) kepada 2 calon pemain Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans.

Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans disetujui DPR RI dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI, Selasa (26/8/2025).

Pimpinan Rapat Paripurna, Cucun Ahmad Syamsurijal, membacakan Surat Presiden yang meminta komisi terkait memproses pemberian status WNI kepada Mauro Nils Zijlstra, Miliano Jonathans, Isabel Conan Kopp, Isabelle Notet, Pauline Jeanettevan de Pol, Savelii Molchanov, Evgenii Nurislamov, Artem Bezrukov, dan Adel Khabibullin.

"Berdasarkan hasil pembahasan Komisi X dan XIII DPR RI memutuskan menyetujui permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada 5 atlet sepak bola dan 4 atlet hoki es. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan apakah disetujui?" ucap Cucun Ahmad Syamsurijal.

Setelah mendapat persetujuan dari peserta rapat, Cucun pun mengetuk palu sebagai keputusan memberikan status WNI kepada 9 atlet tersebut.

Pada Selasa pagi, Komisi X dan XIII DPR RI telah menyetujui naturalisasi kesembilan orang tersebut.

Kini setelah disetujui, berkas naturalisasi Zijlstra dan Jonathans akan diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).

Selanjutnya, setelah Keppres terbit, Zijlstra dan Jonathans akan menjalani pengambilan sumpah WNI sebagai prosedur terakhir untuk naturalisasi.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Zijlstra dan Jonathans diperlukan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.

"Ya, ya, Oktober sudah round 4 jadi ini pertebalan kita untuk 2x11 baik di kiper, penyerang, bek, semua mesti ada yang sama kualitasnya. Kita kehilangan penyerang kemarin, Ole Romeny, jadi kita tambah dua penyerang," tutur Erick Thohir.

Timnas Indonesia tergabung di Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak dan tuan rumah Arab Saudi.

Juara di fase ini akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara tim runner-up masing-masing grup akan berduel di putaran kelima kualifikasi.

Adapun tim peringkat ketiga akan tersingkir dan gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

