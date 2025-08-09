Hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior: Menang Besar, Verdonk Bawa NEC Pimpin Klasemen Liga Belanda

NEC Nijmegen menang 5-0 atas Excelsior, memimpin klasemen Liga Belanda. Gol dicetak oleh Proper, Ogawa (2), Linssen, dan Chery.

Bisnis.com, JAKARTA - NEC Nijmegen yang dibela bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk meraih hasil sempurna di pertandingan pertama Liga Belanda musim 2025/2026.

Menjamu Excelsior di Stadion De Goffert, NEC Nijmegen berhasil menang besar atas Excelsior dengan skor 5-0.

Bermain di hadapan publiknya sendiri, NEC Nijmegen menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol dari pemain tengahnya, Wanner Proper yang dicetak pada menit 14.

Masuk di babak kedua, NEC Nijmegen bermain lebih klinis dan berhasil mencetak tiga gol tambahan.

Pemain timnas Jepang, Koki Ogawa berhasil mencetak brace di pertandingan ini pada menit 52 dan 59 untuk membawa NEC Nijmegen unggul 3-0.

Tidak ingin ketinggalan, Bryan Linssen turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67. NEC unggul 4-0.

Wasit Danny Makalele memberi hadiah penalti untuk NEC Nijmegen setelah Tijmen Holla dari Excelsior melanggar Youssef El Khacati pada menit 81.

Tjaronn Chery yang maju menjadi eksekutor sukses membawa NEC Nijmegen unggul 5-0 setelah sepakannya tidak bisa ditahan kiper Stijn Van Gaal.

Hingga pertandingan selesai, hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior tetap 5-0.

Kemenangan ini sekaligus membawa NEC Nijmegen memuncaki klasemen Liga Belanda dengan nilai tiga dan torehan lima gol serta belum kebobolan.

Sebelumnya, pertandingan Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles yang diperkuat Justin Hubner (Fortuna) dan Dean James (Go Ahead) berakhir sama kuat 2-2.

Susunan Pemain NEC Nijmegen Vs Excelsior:

Gonzalo Cretazz; Brayann Pereira, Philippe Sandler, Calvin Verdonk; Sami Ouaissa, Wanner Proper, Kodai Sano, Basar Onal; Tjaronn Chery, Bryan Linssen; Koki Ogawa

Excelsior:

Stijn Van Gaal; Stan Hendrikx, Illias Bronkhorst, Casper Windell, Arthur Zagre; Adam Carlen, Stijn Middendorp, Sanches Fernandes, Noah Naujoks, Gyan De Regt; Mike Van Duinen