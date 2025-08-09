Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior: Menang Besar, Verdonk Bawa NEC Pimpin Klasemen Liga Belanda

NEC Nijmegen menang 5-0 atas Excelsior, memimpin klasemen Liga Belanda. Gol dicetak oleh Proper, Ogawa (2), Linssen, dan Chery.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 23:25
Share
Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert bersama Calvin Verdonk. NEC Nijmegen berhasil mengalahkan Excelsior dalam pekan pertama Liga Belanda. Hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior: Menang Besar, Verdonk Bawa NEC Pimpin Klasemen Liga Belanda. /REUTERS-Issei Kato
Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert bersama Calvin Verdonk. NEC Nijmegen berhasil mengalahkan Excelsior dalam pekan pertama Liga Belanda. Hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior: Menang Besar, Verdonk Bawa NEC Pimpin Klasemen Liga Belanda. /REUTERS-Issei Kato

Bisnis.com, JAKARTA - NEC Nijmegen yang dibela bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk meraih hasil sempurna di pertandingan pertama Liga Belanda musim 2025/2026.

Menjamu Excelsior di Stadion De Goffert, NEC Nijmegen berhasil menang besar atas Excelsior dengan skor 5-0.

Bermain di hadapan publiknya sendiri, NEC Nijmegen menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol dari pemain tengahnya, Wanner Proper yang dicetak pada menit 14.

Masuk di babak kedua, NEC Nijmegen bermain lebih klinis dan berhasil mencetak tiga gol tambahan.

Pemain timnas Jepang, Koki Ogawa berhasil mencetak brace di pertandingan ini pada menit 52 dan 59 untuk membawa NEC Nijmegen unggul 3-0.

Tidak ingin ketinggalan, Bryan Linssen turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67. NEC unggul 4-0.

Baca Juga

Wasit Danny Makalele memberi hadiah penalti untuk NEC Nijmegen setelah Tijmen Holla dari Excelsior melanggar Youssef El Khacati pada menit 81.

Tjaronn Chery yang maju menjadi eksekutor sukses membawa NEC Nijmegen unggul 5-0 setelah sepakannya tidak bisa ditahan kiper Stijn Van Gaal.

Hingga pertandingan selesai, hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior tetap 5-0.

Kemenangan ini sekaligus membawa NEC Nijmegen memuncaki klasemen Liga Belanda dengan nilai tiga dan torehan lima gol serta belum kebobolan.

Sebelumnya, pertandingan Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles yang diperkuat Justin Hubner (Fortuna) dan Dean James (Go Ahead) berakhir sama kuat 2-2.

Susunan Pemain NEC Nijmegen Vs Excelsior:

NEC Nijmegen:

Gonzalo Cretazz; Brayann Pereira, Philippe Sandler, Calvin Verdonk; Sami Ouaissa, Wanner Proper, Kodai Sano, Basar Onal; Tjaronn Chery, Bryan Linssen; Koki Ogawa

Excelsior:

Stijn Van Gaal; Stan Hendrikx, Illias Bronkhorst, Casper Windell, Arthur Zagre; Adam Carlen, Stijn Middendorp, Sanches Fernandes, Noah Naujoks, Gyan De Regt; Mike Van Duinen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
17 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
20 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Twente vs NEC Nijmegen 23 Mei, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Twente vs NEC Nijmegen 23 Mei, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Feyenoord 28 September: Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Feyenoord 28 September: Susunan Pemain, H2H

Jadwal Liga Belanda Pekan ke-25, Verdonk Vs Dean James, Hilgers Vs Thom Haye

Jadwal Liga Belanda Pekan ke-25, Verdonk Vs Dean James, Hilgers Vs Thom Haye

Eliano Reijnders dan Calvin Verdonk Tampil Gemilang di Liga Belanda

Eliano Reijnders dan Calvin Verdonk Tampil Gemilang di Liga Belanda

Prediksi Indonesia vs Arab Saudi: Profil Calvin Verdonk, Bek Kiri Lulusan Akademi Feyenoord

Prediksi Indonesia vs Arab Saudi: Profil Calvin Verdonk, Bek Kiri Lulusan Akademi Feyenoord

Profil Calvin Verdonk, Andalan Baru Timnas Indonesia di Sisi Sebelah Kiri

Profil Calvin Verdonk, Andalan Baru Timnas Indonesia di Sisi Sebelah Kiri

Kalah dari PSV, Dean James Gagal Juara Johan Cruyff Shield 2025

Kalah dari PSV, Dean James Gagal Juara Johan Cruyff Shield 2025

Prediksi Skor PSV Vs Go Ahead Eagles 3 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor PSV Vs Go Ahead Eagles 3 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul
Liga Inggris
23 menit yang lalu

Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul

Hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior: Menang Besar, Verdonk Bawa NEC Pimpin Klasemen Liga Belanda
Bola Eropa
1 jam yang lalu

Hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior: Menang Besar, Verdonk Bawa NEC Pimpin Klasemen Liga Belanda

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus
Liga Inggris
2 jam yang lalu

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky
Bola Indonesia
3 jam yang lalu

Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky

Prediksi Bali United vs Persik: Laskar Tridatu Bakal Andalkan Kerja Sama Tim
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Prediksi Bali United vs Persik: Laskar Tridatu Bakal Andalkan Kerja Sama Tim

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kementerian Lingkungan Hidup Segel Hotel dan Villa di Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus