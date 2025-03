Jadwal Liga Italia Pekan ke-30, Napoli Vs AC Milan, Juventus Vs Genoa

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Liga Italia kembali bergulir Sabtu pekan ini setelah berhenti karena jeda internasional, dengan memasuki pekan ke-30 yang dihiasi sejumlah laga besar, termasuk pertemuan Napoli vs AC Milan.

Dua pertandingan pembuka akan menyajikan duel Como 1907 vs Empoli dan Venezia vs Bologna yang berlangsung pukul 21.00 WIB.

Como akan berusaha mengakhiri tren tanpa kemenangan dalam tiga laga terakhir. Mereka kalah 1-2 dari AC Milan, bermain imbang 1-1 melawan Venezia, dan ditekuk AS Roma 2-1.

Klub milik pengusaha Hartono bersaudara itu saat ini berada pada peringkat 13 dengan 29 poin, sedangkan Empoli berada pada peringkat 18 atau posisi teratas zona degradasi.

Dalam laga lainnya, kapten Timnas Indonesia Jay Idzes akan berusaha membantu Venezia memutus puasa kemenangan sejak menekuk Cagliari pada 22 Desember 2024.

Venezia akan menjamu tim peringkat empat Bologna di Stadion Pier Luigi Penzo pada Sabtu malam pukul 21.00 WIB.

Venezia berada di peringkat 19 dengan 20 poin, sedangkan Bologna mengoleksi 53 poin dan akan mencoba menjauhi Juventus pada peringkat lima, yang hanya tertinggal satu poin.

Sementara itu, Pertandingan Juventus vs Genoa akan menjadi laga debut pelatih Igor Tudor bersama Juventus setelah memecat Thiago Motta.

Dua laga berikutnya berlangsung serentak pukul 20.00 WIB antara Fiorentina vs Atalanta dan Inter Milan vs Udinese.

Kemudian laga besar antara Napoli vs AC Milan akan berlangsung pada Senin (31/3) dinihari pukul 01.45 WIB.

Kedua tim sama-sama berambisi menang dengan tujuan berbeda. Napoli perlu meraih kemenangan guna tetap memberi tekanan kepada Inter Milan di puncak klasemen.

Saat ini, Napoli berada pada urutan kedua, tertinggal tiga poin dari Inter Milan. Kemenangan dapat membuat Napoli terus melanjutkan persaingan juara dengan Inter Milan.

AC Milan ingin meraih tiga poin demi mendekati zona kompetisi Eropa musim depan. Rossoneri saat ini menempati peringkat sembilan dengan 47 poin.

Bila menang, Christian Pulisic dkk bisa naik ke peringkat tujuh yang satu tingkat di bawah slot Kualifikasi Liga Konferensi Eropa musim depan.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-30:

Sabtu, 29 Maret 2025

Pukul 21.00 WIB - Como 1907 vs Empoli

Pukul 21.00 WIB - Venezia vs Bologna

Minggu, 30 Maret 2025

Pukul 00.00 WIB - Juventus vs Genoa

Pukul 02.45 WIB - Lecce vs AS Roma

Pukul 17.30 WIB - Cagliari vs Monza

Pukul 20.00 WIB - Fiorentina vs Atalanta

Pukul 23.00 WIB - Inter Milan vs Udinese

Senin, 31 Maret 2025

Pukul 01.45 WIB - Napoli vs AC Milan

Pukul 23.30 WIB - Hellas Verona vs Parma

Selasa, 1 April 2025

Pukul 01.45 WIB - Lazio vs Torino