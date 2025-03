Jadwal Perempat Final Piala FA, Brighton vs Forest, Bournemouth Vs Man City

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Piala FA tengah memasuki babak perempat final ketika delapan tim Liga Inggris bersaing memperebutkan tiket lolos semifinal.

Juara kompetisi ini bakal mendapatkan tiket babak utama Liga Europa musim depan.

Kedelapan tim itu adalah Fulham, Crystal Palace, Brighton, Nottingham Forest, Preston North End, Aston Villa, Bournemouth, dan Manchester City.

Juara bertahan Manchester United sudah tersingkir setelah kalah adu penalti melawan Fulham pada babak 16 besar.

Laga pembuka perempat final menyajikan pertemuan Fulham dengan Crystal Palace di Craven Cottage pada Sabtu pekan ini pukul 19.15 WIB.

Kemenangan atas Manchester United memberikan moral tambahan kepada Fulham, kala menghadapi Palace yang menyingkirkan tim divisi Championship, Millwall, dengan skor 3-1.

Beberapa jam kemudian pada Minggu dini hari pukul 00.15 WIB pekan yang sama, menyajikan duel Brighton dan Nottingham Forest di American Express Stadium.

The Seagulls lolos perempat final setelah mengalahkan Newcastle United 2-1, sedangkan The Forest menyingkirkan Ipswich Town melalui adu penalti.

Laga Preston North End vs Aston Villa di Deepdale Stadium diagendakan pada Minggu malam pukul 19.30 WIB.

Preston menjadi satu-satunya tim Divisi Championship yang tersisa, sedangkan pertandingan Bournemouth vs Manchester City menjadi penutup perempat final.

City akan bertandang ke Stadion Vitality pada Minggu malam pukul 22.30 WIB.

The Citizens diunggulkan meraih trofi Piala FA musim ini. Mereka lolos ke perempat final setelahh mengalahkan tim divisi 2 Liga Inggris, Plymouth Argyle dengan 3-1, pada babak yang sama Bournemouth mengalahkan Wolves via adu penalti.

Berikut jadwal perempat final Piala FA 2024/25:

Sabtu, 29 Maret 2025

Pukul 19:15 WIB: Fulham vs Crystal Palace

Minggu, 30 Maret 2025

Pukul 00:15 WIB: Brighton vs Nottingham Forest

Pukul 19:30 WIB: Preston North End vs Aston Villa

Pukul 22:30 WIB: Bournemouth vs Manchester City