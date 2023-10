Jadwal Napoli vs AC Milan: Prediksi Skor, Preview, Susunan Pemain, H2H

Laga AS Roma vs Inter Milan akan menjadi pembuka pekan ke-10 Liga Italia, dilanjutkan Pertandingan Napoli vs AC Milan di Stadion Diego Armando Maradona.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan Serie A akhir pekan ini akan menyajikan dua pertandingan Grande Partita atau Big Match pada Senin (30/10/2023) dini hari.

Laga AS Roma vs Inter Milan akan menjadi pembuka pekan ke-10 Liga Italia. Dilanjutkan pertandingan Napoli vs AC Milan di Stadion Diego Armando Maradona.

Pertandingan Napoli vs AC Milan akan sangat menarik karena sang juara bertahan kini sedang mencoba kembali ke papan atas setelah sempat terseok-seok di awal musim.

Kini Rudi Garcia sudah berhasil membawa Napoli berada di jalur kemenangan setelah hanya sekali kalah dari enam pertandingan terakhir.

Di pertandingan terakhir, meski tanpa striker andalannya, Victor Osimhen, Napoli berhasil merengguk kemenangan atas Verona lewat brace dari Khvicha Kvaratskhelia yang kembali menemukan ketajamannya.

Napoli juga baru saja mendapat modal yang sangat berharga setelah menang 1-0 atas Union Berlin di laga ketiga Liga Champions berkat gol tunggal Giacomo Raspadori.

Kini, demi mendekati sang pemuncak klasemen, Inter Milan, Napoli yang bertindak sebagai tuan rumah wajib mengamankan poin penuh atas AC Milan.

Apalagi tim asuhan Stefano Pioli dalam tren menurun di dua pertandingan terakhir. Milan takluk dari Juventus 0-1 dan Paris Saint Germain 0-3.

AC Milan harus tampil solid seperti di awal-awal Serie A. Ketajaman Olivier Giroud yang disokong Rafael Leao dan Christian Pulisic akan menjadi andalan Pioli untuk membobol gawang Napoli.

Selain lini depan, sektor belakang juga harus kokoh. Pioli diprediksi akan memainkan Fikayo Tomori bersama Simon Kjaeer di jantung pertahanan Milan.

Tanpa kehadiran Osimhen, lini belakang Milan hanya perlu mewaspadai pergerakan Kvaratskhelia yang kini tengah moncer.

Head to head Napoli vs AC Milan

UEFA Champions League 2022-23

18-04-2023 Napoli vs Milan 1-1

12-04-2023 Milan Vs Napoli 1-0



Italian Serie A 2022-23

02-04-2023 Napoli vs Milan 0-4



18-09-2022 Milan vs Napoli 1-2

Italian Serie A 2021-22

06-03-2022 Napoli vs AC Milan 0 - 1

19-12-2021 Milan vs Napoli 0-1



Italian Serie A 2020-21

14-03-2021 Milan vs Napoli 0-1

22-11-2020 Napoli vs Milan 1-3



Italian Serie A 2019-20

12-07-2020 Napoli vs AC Milan 2-2

23-11-2019 Milan vs Napoli 1-1



Lima pertandingan terakhir Napoli:

21-10-2023 14:00

Verona 1 - 3 Napoli

08-10-2023 19:45

Napoli 1 - 3 Fiorentina

30-09-2023 14:00

Lecce 0 - 4 Napoli

27-09-2023 19:45

Napoli 4 - 1 Udinese

24-09-2023 17:00

Bologna 0 - 0 Napoli

Lima pertandingan AC Milan:

22-10-2023 19:45

AC Milan 0-1 Juventus

07-10-2023 19:45

Genoa 0 - 1 AC Milan

30-09-2023 17:00

AC Milan 2 - 0 Lazio

27-09-2023 17:30

Cagliari 1 - 3 AC Milan

23-09-2023 14:25

AC Milan 1 - 0 Verona

Prediksi susunan pemain Napoli vs AC Milan

Napoli (4-3-3): Meret; Olivera, Rrahmani, Natan, Rui; Elmas, Anguissa, Zielinksi; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaeer, Florenzi; Krunic, Adli, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao

Klasemen Liga Italia, pekan ke-9:

# Team MP W D L P 1 Inter Milan 9 7 1 1 22 2 AC Milan 9 7 0 2 21 3 Juventus 9 6 2 1 20 4 Napoli 9 5 2 2 17 5 Fiorentina 9 5 2 2 17 6 Atalanta 9 5 1 3 16 7 Roma 9 4 2 3 14 8 Bologna 9 3 5 1 14 9 Lazio 9 4 1 4 13 10 Lecce 9 3 4 2 13 11 Monza 9 3 3 3 12 12 Frosinone 9 3 3 3 12 13 Sassuolo 9 3 1 5 10 14 Torino 9 2 3 4 9 15 Genoa 9 2 2 5 8 16 Verona 9 2 2 5 8 17 Empoli 9 2 1 6 7 18 Udinese 9 0 6 3 6 19 Salernitana 9 0 4 5 4 20 Cagliari 9 0 3 6 3

Kabar tim Napoli dan AC Milan:

Napoli

Napoli tetap tidak bisa memainkan striker andalannya Victor Osimhen karena masih didera cedera. Pelatih Napoli, Rudi Garcia diprediksi akan memainkan Mathias Olivera dan Elif Elmas sebagai starter.

AC Milan

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli dihadapkan dengan jadwal pertandingan super padat. Setelah melawan Juventus, AC Milan bertemu Paris Saint Germain di Liga Champions dan terbang ke markas Napoli.

Pioli tidak akan bisa memainkan Malick Thiaw akibat skorsing kartu merah. Sementara itu Ruben Loftus-Cheek, Ismael Bennacer, dan Samuel Chukwueze semuanya masih dalam daftar cedera.

Jadwal Napoli vs AC Milan: Senin (30/10/2023), pukul 02.45 WIB

Prediksi Skor Napoli vs AC Milan:

Skor Napoli vs AC Milan: 1-1

Skor Napoli vs AC Milan: 0-1

Skor Napoli vs AC Milan: 2-0

