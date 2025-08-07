Israel Bunuh Bintang Timnas Palestina, Eric Cantona Berseru Free Palestine!

Eric Cantona mengecam pembunuhan bintang timnas Palestina oleh Israel dan menyerukan dunia untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan bintang tim Manchester United, Eric Cantona, bersuara lantang mengenai pembantaian dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.

Cantona yang kini aktif sebagai seniman dan sutradara film bersuara soal pembunuhan bintang timnas Palestina Suleiman Al-Obeid yang dilakukan oleh Israel.

Melalui akun media sosial instagramnya, Cantona mengkritik keras perbuatan keji Israel di Rafah.

"Israel baru saja membunuh bintang tim nasional Palestina, Suleiman Al-Obeid, saat menunggu bantuan di Rafah. Ia dijuluki "Pelé Palestina," tulis Cantona.

Cantona juga meminta kepada dunia untuk bersuara untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

"BERAPA LAGI KITA AKAN MEMBIARKAN MEREKA MELAKUKAN GENOSIDA INI??? BEBASKAN PALESTINA."

Israel sudah melakukan serangan ke tanah Palestina sejak 7 Oktober 2023, menewaskan hampir 60.000 warga yang kebanyakan perempuan dan anak-anak.





