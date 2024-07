Bursa Transfer: Bawa Spanyol Juara Euro 2024, Morata Pindah ke AC Milan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Alvaro Morata dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan klub Serie A alias Liga Italia, AC Milan pada bursa transfer musim panas ini.

Alvaro Morata telah merampungkan tugasnya membawa Timnas Spanyol juara Euro 2024.

Kapten sekaligus ujung tombak Tim Matador itu mengantar negaranya menang 2-1 atas Inggris di partai final, Senin (15/7/2024).

Selepas menjuarai Euro 2024, Morata pun dikabarkan bakal hengkang dari Atletico Madrid pada musim depan.

Diberitakan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, AC Milan menjadi klub yang paling serius mengincar pemain 31 tahun itu.

Romano menyebut AC Milan akan menebus klausul pelepasan Morata yang hanya senilai 13 juta euro.

Jurnalis asal Italia itu juga sudah mengeluarkan mantra "here we go" yang berarti kesepakatan transfer sudah tercapai.

"AC Milan dan Atletico Madrid akan menyelesaikan dokumen formal untuk transfer Alvaro Morata dalam 48 jam ke depan setelah klausul pelepasan 13 juta euro ditebus," tulis Fabrizio Romano.

Morata dikabarkan mendapat kontrak jangka panjang dari AC Milan. Eks pemain Juventus itu akan membela panji Rossoneri hingga 2028 atau 4 tahun ke depan.

Romano menyebut Morata bukan satu-satunya incaran AC Milan pada bursa transfer musim panas ini.

Milan dikabarkan masih memburu Tammy Abraham, Aleksandar Pavlovic, dan Youssuf Fofana untuk memperkuat tim musim depan.