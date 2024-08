Jadwal Liga Inggris Pekan 3: Big Match Manchester United vs Liverpool

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ketiga bakal memainkan big match Manchester United vs Liverpool.

Kompetisi Liga Inggris 2024-2025 akan memainkan pertandingan pekan ketiga pada Sabtu (31/8/2024) dan Minggu (1/9/2024).

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar dalam pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025.

Laga Arsenal vs Brighton & Hove Albion menjadi pembuka pekan ketiga Liga Inggris musim ini.

Duel ini diprediksi berlangsung sengit lantaran Arsenal dan Brighton sama-sama meraih 100 persen kemenangan dalam 2 laga pertama.

Selanjutnya pada Sabtu malam ada 5 laga yang digelar serentak yakni Nottingham Forest vs Wolves, Leicester City vs Aston Villa, Ipswich Town vs Fulham, Brentford vs Southampton, dan Everton vs Bournemouth.

Laga seru West Ham United vs Manchester City juga akan diselenggarakan pada Sabtu malam setelah 5 laga tersebut.

Berlanjut pada Minggu malam, ada laga yang tak kalah seru yakni Chelsea vs Crystal Palace dan Newcastle United vs Tottenham Hotspur.

Chelsea masih tertahan di papan tengah setelah menelan kekalahan dari Manchester City pada laga pertama.

Sementara itu Newcastle dan Tottenham punya catatan poin identik di posisi kelima dan keenam. The Lilywhites unggul selisih gol atas Newcastle.

Big match Manchester United vs Liverpool akan menjadi partai penutup pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025.

Liverpool masih tak terkalahkan hingga pekan kedua Liga Inggris. Meski dengan pelatih baru, Arne Slot, Liverpool malah terbilang lebih stabil ketimbang Manchester United.

Setan Merah kini berada di posisi ke-11 setelah merangkai 1 kemenangan dan 1 kali kalah.

Dengan banyaknya pemain baru yang didatangkan Manchester United, mereka diprediksi bisa mengimbangi permainan Liverpool.

Manchester United telah mendaratkan beberapa pemain anyar seperti Leny Yoro, Jonathan Zirkzee, Matthijs de Ligt, dan Manuel Ugarte.

Di sisi lain, Liverpool juga baru saja mengumumkan transfer Federico Chiesa dari Juventus.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: