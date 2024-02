Jadwal Liga Inggris Pekan 23: Arsenal vs Liverpool, Man United vs West Ham

Berikut jadwal Liga Inggris 2023-2024 pekan 23, ada big match Arsenal vs Liverpool.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-23 diwarnai big match Arsenal vs Liverpool dan Manchester United vs West Ham United.

Pekan ke-23 Liga Inggris 2023-2024 bakal bergulir mulai Sabtu (3/2/2024) hingga Selasa (6/2/2024) dini hari.

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-23 Liga Inggris 2023-2024, dimulai dengan duel Everton vs Tottenham Hotspur.

Laju impresif Tottenham pada awal musim ini membuat mereka kini bertengger di posisi keempat klasemen Liga Inggris.

Kemenangan atas Everton akan membuat The Lilywhites menyamai torehan poin Arsenal di urutan ketiga.

Di sisi lain, Everton juga butuh kemenangan untuk mengamankan diri dari jerat degradasi.

Setelah laga itu ada 3 laga yang digelar serentak yakni Brighton vs Crystal Palace, Newcastle United vs Luton Town, dan Burnley vs Fulham.

Sementara itu pada Minggu (4/2/2024) dini hari ada laga Sheffield United vs Aston Villa.

Selanjutnya pada Minggu malam tim-tim elite mulai bertanding. Manchester United vs West Ham United digelar di Stadion Old Trafford.

Saat ini kedua tim hanya terpaut 1 angka di posisi 6 dan 7. Setan Merah bisa naik ke posisi 6 jika menang atas The Hammers.

Pada waktu yang sama, Chelsea akan menjamu Wolverhampton Wanderers (Wolves) di Stadion Stamford Bridge.

Chelsea masih berkutat di papan tengah dengan penampilan inkonsisten. Wolves kini menempel The Blues dengan selisih hanya 2 poin saja.

Laga Bournemouth vs Nottingham Forest juga akan digelar pada waktu yang sama dengan pertandingan Chelsea dan Manchester United.

Big match digelar pada menjelang Senin (5/2/2024) dini hari. Arsenal vs Liverpool menjadi partai sengit klub papan atas.

Liverpool kini memuncaki klasemen dengan 51 poin dari 22 laga. Mereka unggul 5 angka atas Arsenal yang duduk di posisi ketiga, dan Manchester City di urutan kedua.

Jika mampu menang atau setidaknya imbang lawan Liverpool, Arsenal akan naik ke posisi 2 menggeser Manchester City yang baru bermain Selasa (6/2/2024).

The Citizens akan bertandang ke markas Brentford untuk sekaligus menutup rangkaian pekan ke-23 Liga Inggris 2023-2024.

Berikut jadwal Liga Inggris 2023-2024:

