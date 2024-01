Hasil Liga Inggris: Ditekuk Fulham, Arsenal Melorot ke Posisi 4

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Arsenal harus menelan hasil negatif setelah tumbang dari Fulham dengan skor 1-2 dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024.

Arsenal kembali gagal menorehkan kemenangan seusai ditekuk Fulham dengan skor 1-2 pada pekan ke-20 Liga Inggris di Stadion Craven Cottage, London, Minggu (31/12/2023).



The Gunners sempat unggul terlebih dahulu lewat Bukayo Saka (5'). Namun Fulham dapat membalikkan keadaan melalui Raul Jimenez (29') dan Bobby Decordova-Reid (59').



Hasil ini membuat Arsenal harus rela tergusur ke posisi 4 klasemen sementara Liga Inggris dengan 40 poin dari 20 pertandingan. Adapun Fulham berada di posisi 13 dengan 24 angka.



Secara statistik Arsenal lebih unggul dalam penguasaan bola dengan mencatatkan 60 persen penguasaan bola, sementara Fulham lebih rajin melepaskan tendangan dengan total 14 tendangan yang 4 di antaranya tepat sasaran.



Arsenal mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan sempat memberikan ancaman lewat tendangan Martin Odegaard yang masih melebar.



Skuad Mikel Arteta membuka keunggulan pada menit kelima lewat tendangan kaki kanan Bukayo Saka yang mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Arsenal.



Tak berselang lama, Fulham gantian memberikan ancaman melalui sundulan Raul Jimenez setelah menerima umpan silang Antonee Robinson, namun bola dapat diamankan kiper Arsenal David Raya.



The Cottagers terus berupaya untuk mencari gol penyeimbang dan hasilnya berbuah manis pada menit ke-29 lewat Raul Jimenez.



Berawal dari umpan silang yang dikirimkan Tom Cairney, bola disambut tendangan kaki kanan Jimenez yang membobol gawang Arsenal kawalan David Raya.



Pada sisa waktu babak pertama Fulham dan Arsenal bermain terbuka, namun hingga turun minum skor sama kuat 1-1 tetap bertahan.



Memasuki babak kedua Arsenal kembali mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan memberikan ancaman lewat tendangan Gabriel Martinelli yang belum mengarah ke gawang Bernd Leno.



Pada menit ke-59 Fulham membalikkan keadaan menjadi 2-1 berkat gol Bobby Decordova-Reid setelah memanfaatkan kesalahan bek Arsenal Gabriel Magalhaes.



Tertinggal satu gol, Arsenal berupaya untuk kembali menyamakan kedudukan, salah satunya lewat tendangan Saka yang belum menemui sasaran.



Arsenal lebih dominan pada sisa pertandingan, meskipun begitu Fulham tetap meladeni permainan menyerang The Gunners.

Hingga laga usai, skor 2-1 untuk kemenangan tim tuan rumah Fulham tetap bertahan.

