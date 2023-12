Hasil Liga Inggris: Manchester City dan Chelsea Petik Kemenangan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-19 diwarnai dengan kemenangan untuk dua tim elite yakni Manchester City dan Chelsea.

Pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024 kembali digelar pada hari ini, Kamis (28/12/2023) dini hari WIB.

Total ada 3 pertandingan yang berlangsung hari ini, yaitu Brentford vs Wolves, Chelsea vs Crystal Palace, dan Everton vs Manchester City.

Wolves memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1 di markas Brentford. Empat gol kemenangan Wolves dibukukan oleh Mario Lemina (13'), Hwang Hee-chan (14', 28'), dan Jeanricner Bellegarde (79').

Adapun tuan rumah Brentford hanya bisa membalas satu gol melalui Yoane Wissa pada menit ke-14.

Kemenangan juga dibukukan Chelsea saat menjamu Crystal Palace di Stadion Stamford Bridge.

Chelsea harus susah payah untuk menang 2-1 atas Crystal Palace. The Blues memang unggul lebih dulu lewat gol Mykhailo Mudryk pada menit ke-13, namun Michael Olise membawa The Eagles menyamakan kedudukan pada pengujung babak pertama.

Tuan rumah harus menunggu hingga menit terakhir waktu normal untuk mendapatkan gol penentu kemenangan. Lewat titik putih hasil tinjauan VAR, Noni Madueke mencetak gol untuk membawa Chelsea menang 2-1.

Kemenangan ini membuat Chelsea memangkas jarak poin dari tim peringkat 9 Brighton & Hove Albion jadi tinggal 2 poin. Namun mereka juga punya poin yang sama dengan tim peringkat 11, Wolves.

Pada laga terakhir hari ini, Manchester City menang 3-1 di Goodison Park, kandang Everton.

The Citizens menutup babak pertama dengan ketinggalan 0-1 akibat gol Jack Harrison (29'). Namun di paruh kedua anak asuh Pep Guardiola itu bangkit dan mencetak tiga gol.

Phil Foden (53'), Julian Alvarez (64-penalti), dan Bernardo Silva mampu melesatkan gol ke gawang The Toffees untuk memastikan kemenangan 3-1 bagi Manchester City.

Manchester City naik ke posisi 4 dengan torehan 37 poin, menggeser Tottenham Hotspur yang baru akan bermain dini hari esok. Erling Haaland cs memendekkan jarak dengan Aston Villa di peringkat ketiga dengan 39 poin.

